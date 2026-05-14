Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης «μίλησε» σε ακόμα μία κομβική νίκη για τη Χαρτς, που φέρνει τη Σκωτία μία «ανάσα» από το… 1985.

Πλησιάζοντας σε μια ιστορική στιγμή για το σκωτσέζικο ποδόσφαιρο, η Χαρτς απέχει πλέον μόλις ένα βήμα από την κατάκτηση της Premiership, μετά την άνετη επικράτησή της επί της Φόλκερκ με 3-0 (13/05).

Με τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη να βρίσκεται και πάλι στο βασικό σχήμα και να δημιουργεί το πρώτο γκολ για τον Κεντ στο 29ο λεπτό, η ομάδα του Εδιμβούργου «κλείδωσε» τη νίκη με τέρματα των Ντέβλιν και Σπίταλ, διατηρώντας το προβάδισμα ενός βαθμού στην κορυφή της βαθμολογίας.

Την ίδια ώρα, η Σέλτικ παρέμεινε ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου με δραματικό τρόπο, καθώς λύγισε την αντίσταση της Μάδεργουελ με 3-2 χάρη σε πέναλτι του Ιχεανάτσο στο 98ο λεπτό.

The Scottish Premiership title race will go to the final day! 🍿



Celtic remain within one point of Hearts after a VAR review awarded a dramatic 99th minute penalty!#BBCFootball pic.twitter.com/yFgsy8IMfP — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) May 13, 2026

Πλέον, τα πάντα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική σε ένα ντέρμπι «ζωής και θανάτου» ανάμεσα στη Χαρτς και τη Σέλτικ, με την ομάδα του Εδιμβούργου να φιλοδοξεί να γίνει η πρώτη που σπάει το δίπολο των «αιωνίων» της Γλασκώβης μετά τον θρίαμβο της Αμπερντίν το 1985.

Μέχρι στιγμής, ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης έχει πετύχει στη φετινή σεζόν 4 γκολ και έχει μοιράσει 8 ασίστ, σε 33 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Σκωτίας.