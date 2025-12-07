Ο Χρήστος Τζόλης έχει βρει τον τρόπο να κάνει τη διαφορά στην πρώτη κατηγορία του βελγικού πρωταθλήματος.

Ο Χρήστος Τζόλης κερνούσε, η Κλαμπ Μπριζ όμως δεν γεύτηκε (ξανά) το νέκταρ της νίκης στο βελγικό πρωτάθλημα, χάνοντας έδαφος στη μάχη για την κορυφή.

Λίγες ημέρες μετά το… clutch πέναλτι που έστειλε την ομάδα του στους «8» του Κυπέλλου, ο Έλληνας διεθνής επιθετικός υπήρξε και πάλι επιδραστικός. Τούτη τη φορά, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ που έχει ανεβάσει κατακόρυφα τις μετοχές του τους τελευταίους μήνες, από σκόρερ έγινε δημιουργός στην έδρα της Σεντ Τρούιτεν.

Η Κλαμπ Μπριζ όμως δεν βρίσκεται στο καλύτερο φεγγάρι και ο διεθνής με τη «γαλανόλευκη» αδικείται. Ο Χρήστος Τζόλης ήταν μέσα και στα δύο γκολ, στην ήττα της ομάδας του με 3-2. Στραβό αποτέλσμα νούμερο τρία, στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της Κλαμπ Μπριζ για το βελγικό πρωτάθλημα, το οποίο την άφησε στο -5 από την κορυφή της κατάταξης.

Όλα αυτά λίγες μέρες πριν υποδεχθεί η παρέα του Τζόλη στην Άρσεναλ για την League Phase του Champions League. Ονιεντίκα και Φούρο χρίστηκαν σκόρερ από τις τελικές πάσες του Έλληνα εξτρέμ, ο οποίος σε 27 φετινές εμφανίσεις με την ομάδα του σε όλες της διοργανώσεις, έχει 9 γκολ και 11 ασίστ. Όχι κι άσχημα έτσι;

Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστος Τζόλης φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της Jupiler League τόσο σε εκτέλεση όσο και σε παραγωγή με τα 5 γκολ και τις ισάριθμες τελικές πάσες που έχει «γράψει».

Για την ακρίβεια αποτελεί τον τρίτο σκόρερ της μεγάλης κατηγορίας του βελγικού πρωταθλήματος ενώ «σέρνει τον χορό» στο… σερβίρισμα, μαζί με μερικούς ακόμα. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Γκενκ.

Ο Χρήστος Τζόλης έχει την μεγαλύτερη – αθροιστικά – συμμετοχή σε γκολ από κάθε άλλον παίκτη στο Βέλγιο, με τα 10 συνολικά στο ενεργητικό του (5+5). Μονάχα ο Φλόκουρζ της Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ έχει τέτοια αντίστοιχη επιρροή.

Ο Χρήστος Τζόλης γίνεται όλο και πιο σημαντικός για τον Κλαμπ Μπριζ, στη δεύτερη σεζόν του στο Βέλγιο. Η Φορτούνα του Ντίσελντορφ και η συνθήκη εκεί στη Β΄ Γερμανίας, αποτέλεσαν το έναυσμα που χρειαζόταν ο Έλληνας διεθνής για να πάρει μπροστά. Η ψυχολογία ανέβηκε, η αυτοπεποίθηση το ίδιο και δεν… σταματιέται.