Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο απίθανος μήνας με Γκενκ και Εθνική, που σίγουρα έκανε αίσθηση.

Πριν λίγες ημέρες «έκλεισε» τα 18 χρόνια του, αλλά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει αποδείξει εδώ και αρκετό καιρό, πως πρόκειται για κάτι παραπάνω από έναν ταλαντούχο ποδοσφαιριστή.

Το wonderkid της Εθνικής Ελλάδας διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του. Απειλεί, δημιουργεί και αποτελεί τον Νο.1 «πονοκέφαλο» για τις αντίπαλες άμυνες, είτε φορά τα «γαλανόλευκα», είτε τη φανέλα της Γκενκ.

«Κερασάκι» στην τούρτα, τον τελευταίο μήνα, ήταν η στιγμή «μαγείας» που προσέφερε, με το γκολ που πέτυχε απέναντι στη Βασιλεία και επιλέχθηκε μεταξύ των κορυφαίων της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Γενικότερα, ο Καρέτσας έκανε… πράγματα και θαύματα, σε όλον τον Νοέμβριο. Πέρα από το γκολ και την εκπληκτική εμφάνιση με την Ελλάδα, κόντρα στους Σκωτσέζους στο Γ. Καραϊσκάκης, είχε έναν πολύ «γεμάτο» μήνα και με την Γκενκ.

Πιάνοντας το «νήμα» από τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου, στις 29 συγκεκριμένα, ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός ξεκίνησε να δείχνει πως είναι σε εντυπωσιακή φόρμα. Έτσι, με τις δύο ασίστ που είχε, «υπέγραψε» τη νίκη της Γκενκ, απέναντι στην RWDM.

Αυτό το ματς ήταν μία «προειδοποίηση», για όσα θα ακολουθούσαν. Ο Καρέτσας πάτησε «γκάζι» έκτοτε και δεν άφησε το πόδι του από εκεί.

Ο Καρέτσας της Εθνικής «ισοφάρισε» τον… Κωνσταντίνο της Γκενκ, μέσα σε επτά ματς! (video) Τι και αν με την πρώτη ομάδα της Γκενκ έχει σκοράρει τρεις φορές; Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας «ισοφάρισε» τα γκολ του σε επίπεδο συλλόγων, με την Εθνική σε… χρόνο μηδέν!

Στο πρωτάθλημα του «ξέφυγε» μόνο το ματς με τη Μαλίν, χωρίς γκολ ή ασίστ. Εκεί ακριβώς, φάνηκε και πόσο εξαρτάται η Γκενκ από τον 18χρονο «μάγο». Και αυτό, διότι ήταν το μοναδικό παιχνίδι που γνώρισε την ήττα, αλλά και το μόνο, σε αυτό το διάστημα, που δεν επιλέχθηκε στη αρχική ενδεκάδα!

Από εκεί και πέρα, είχε από μία ασίστ στη νίκη με τη Βέστερλο και στην ισοπαλία με τη Γάνδη, ενώ «έφτιαξε» δύο γκολ στο «τρίποντο» της ομάδας του, κόντρα στη Λέουβεν.

Ποιο είναι ακόμα ένα εντυπωσιακό στοιχείο, σε αυτά τα παιχνίδια πρωταθλήματος της Γκενκ; Οι Βέλγοι σκόραραν τέσσερις φορές, με όλα τα τέρματα να δημιουργούνται από τα πόδια του Καρέτσα!

Konstantinos Karetsas – last seven games for Genk:



vs RWDM 🅰️🅰️

vs Westerlo 🅰️

vs Braga 🅰️🅰️

vs Gent 🅰️

vs Mechelen ❌

vs Basel ⚽️

vs OH Leuven 🅰️🅰️



18 years of age. One of the most exciting advanced playmakers in world football. Fascinating future ahead. 🇬🇷💫 pic.twitter.com/5qXZjHxvgp — Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) December 1, 2025

Όσον αφορά τις δύο αναμετρήσεις για το Europa League, μέσα στον Νοέμβριο, ο Έλληνας διεθνής ήταν εκ νέου κομβικός. Στη νίκη απέναντι στην Μπράγκα είχε δύο ασίστ, ενώ με τη Βασιλεία, πέτυχε το γκολ, που τράβηξε τα βλέμματα, σε όλη την Ευρώπη.

Το δίχως άλλο, ήταν ένας μήνας «φωτιά» για τον Καρέτσα. Ένας μήνας, που δεν πέρασε απαρατήρητος από τα ευρωπαϊκά «βλέμματα». Άλλωστε, βρίσκεται στο στόχαστρο πολλών -μεγάλων- ομάδων, εδώ και αρκετό καιρό.

Τώρα, ωστόσο, έδειξε ένα μεγάλο δείγμα από όσα θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Σαν ένα trailer από τα προσεχώς…