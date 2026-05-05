ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ, μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί η σεζόν του Χρήστου Τζόλη, που παίρνει «άριστα» στο σκοράρισμα, αλλά και τη δημιουργία!

Χρήστος Τζόλης. Ένα όνομα που «ακούγεται» ξανά και ξανά στο Βέλγιο και όχι άδικα! Τα όσα κάνει είναι το λιγότερο εντυπωσιακά και η Κλαμπ Μπριζ «χαμογελάει» συνεχώς.

Η σεζόν του είναι ονειρική και τα «πεπραγμένα» του «μιλούν» από μόνα τους. Μία γρήγορη ματιά, στα στατιστικά του είναι -κάτι παραπάνω- από ικανή, για να μας «πείσει».

Το masterclass του Τζόλη που «έστειλε» την Κλαμπ Μπριζ στην κορυφή! (video) Η Κλαμπ Μπριζ στην κορυφή της Jupiler Pro League, με τον Χρήστο Τζόλη, να είναι ΞΑΝΑ ο πρωταγωνιστής απέναντι στην Άντερλεχτ (03/05, 1-3)!

Ο τίτλος για τον κορυφαίο σκόρερ, αλλά και «δημιουργό» της Jupiler Pro League φτάνει στο τέλος του. Ας μην ξεχνάμε, πως είμαστε στο τελευταίο στάδιο της σεζόν στο βέλγικο πρωτάθλημα.

Ό,τι ακριβώς συμβαίνει και στα περισσότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Ποιοι είναι οι παίκτες που «διεκδικούν» αυτές τις προσωπικές διακρίσεις;

Σε κάθε κατηγορία υπάρχουν και διαφορετικοί. Όμως, ο Χρήστος Τζόλης έχει φροντίσει να είναι «μέσα» και στις δύο! Και όχι μόνο αυτό, αφού «πρωταγωνιστεί».

Οι ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟΙ αριθμοί του Χρήστου Τζόλη

Από πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν ο Χρήστος Τζόλης είχε «ξεφύγει» στη λίστα με τους ποδοσφαιριστές, με τις περισσότερες ασίστ.

Αυτή τη στιγμή, μοιάζει δύσκολο να «χάσει» την κορυφή, αφού μετράει ήδη 16. Μάλιστα, στη δεύτερη θέση, έχουμε ξανά ελληνική εκπροσώπηση, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να είναι στο -6 και τα 10 «σερβιρίσματα»!

Ωστόσο, ο Χρήστος Τζόλης δεν σταμάτησε εκεί. Τον τελευταίο καιρό έχει πάρει «φωτιά» και έχει 10 συνεχόμενα ματς, που δηλώνει «παρών» με ασίστ ή με κάποιο γκολ!

🖐️ | Christos Tzolis werkt zijn 5️⃣e doelpunt in de Champions’ Play-offs perfect af! 😮‍💨🇬🇷 #ANDCLU pic.twitter.com/omdw4YQYDO — DAZN België (@DAZN_BENL) May 3, 2026

Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Ο Έλληνας εξτρέμ είναι και ο κορυφαίος σκόρερ της Jupiler Pro League, αφού έχει 14 τέρματα! Έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό, που τον βάζει σε ισοβαθμία με τον συμπαίκτη του, Νικολό Τρεσόλντι.

Με λίγα λόγια, ο Χρήστος Τζόλης έχει συμμετοχή στα 30 από τα 72 τέρματα της Κλαμπ Μπριζ στην Jupiler Pro League, ενώ παράλληλα είναι ένα από τα ΦΑΒΟΡΙ για τα δύο βασικά ατομικά βραβεία της σεζόν!

Θα τα καταφέρει; Κανείς δεν το ξέρει, αλλά και να μην μπορέσει να «αντέξει», ήδη έχει «μαγέψει» τους πάντες.