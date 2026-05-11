Τα τελευταία γκολ της Κλαμπ Μπριζ «μυρίζουν» Χρήστος Τζόλης, με τον Έλληνα εξτρέμ να μην λέει να σταματήσει!

Ο Χρήστος Τζόλης έχει πάρει… φόρα και δεν λέει να σταματήσει! Ο Έλληνας εξτρέμ πραγματοποιεί μία εξαιρετική σεζόν και κάνει τα πάντα, για να κατακτήσει η ομάδα του το πρωτάθλημα.

Tα όσα κάνει ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ οι αριθμοί του εξωφρενικοί και η Κλαμπ Μπριζ έχει βρει έναν ποδοσφαιριστή, που όταν έρχονται τα δύσκολα ξέρει να «μιλάει».

Έτσι και αλλιώς, από τον Μάρτη και έπειτα, τα μισά της γκολ «μυρίζουν» Χρήστος Τζόλης!

Οι ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟΙ αριθμοί του Τζόλη

Είτε γκολ, είτε ασίστ έχει το «μενού» για τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, από την 1η Μαρτίου και έπειτα! Κι όμως, αφού για 11 συνεχόμενα ματς προσθέτει στο «βιογραφικό» του… νούμερα.

Μπορεί αυτό το σημείο της σεζόν να είναι πολύ κρίσιμο. Ωστόσο, ο Χρήστος Τζόλης δεν… μασάει από αυτά.

Απέναντι στη Σεντ-Τρούιντεν (09/05, 2-0) δεν σκόραρε, αλλά μπόρεσε να φωνάξει ξανά «παρών».

Το «πώς»; Μοίρασε και τα δύο τέρματα της ομάδας του, φτάνοντας συνολικά τις 19 ασίστ στην Jupiler Pro League.

Την ίδια ώρα, τους τελευταίους δύο μήνες είναι «μέσα» στα μισά γκολ της Κλαμπ Μπριζ! Κι όμως, αφού το κλαμπ του έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα συνολικά 30 φορές.

Ο Χρήστος Τζόλης στις 15 εξ αυτών έχει άμεση συμμετοχή, αφού μετράει οκτώ γκολ και επτά «σερβιρίσματα».

Και αυτή μπορεί να είναι μόνο η αρχή, καθώς ο Έλληνας εξτρέμ έχει πάρει «φωτιά» και δεν λέει να σταματήσει.