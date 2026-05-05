Θα έχουμε το «μπαμ» στη Σκωτία; Θα τα καταφέρει η Χαρτς; Κανείς δεν το γνωρίζει, αλλά έχει γίνει ο μεγαλύτερος «μπελάς» για Ρέιντζερς και Σέλτικ!

Τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια το πρωτάθλημα της Σκωτίας «άλλαζε» μονάχα δύο χέρια. Ρέιντζερς και Σέλτικ, ήταν οι μοναδικές ομάδες, που έφτασαν στην «πηγή» για να πιουν νερό.

Ωστόσο, από το… πουθενά, αυτό το «δίπολο» είναι πάρα πολύ κοντά στο να «σπάσει», από ένα κλαμπ που έχει έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή!

Η Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη πραγματοποιεί μία «μυθική» σεζόν, έχει το προβάδισμα, είναι στο +3 και με τρεις αγωνιστικές να περιμένουν, μοιάζει το όνειρο να είναι πολύ κοντά.

Έτσι και αλλιώς, έχει καταφέρει να «αντιγράψει» την τελευταία πρωταθλήτρια και να γίνει ο μεγάλος «μπελάς» για Ρέιντζερς και Σέλτικ.

Οι δύο ομάδες μετρούν συνολικά πέντε ήττες από τη Χαρτς! Ένας αριθμός πάρα πολύ μεγάλος, που τελευταία φορά είδαμε 43 χρόνια πριν! Δηλαδή, θα πρέπει να «γυρίσουμε» στη σεζόν 1982-83.

Η εμφάνιση του Κυζιρίδη, που έκανε τον προπονητή του να «θέλει» τον γιο του στην εθνική Σκωτίας! (video) Θα καταφέρει η Χαρτς να «αντέξει» και να γράψει ιστορία; Κανείς δεν μπορεί να ξέρει, αλλά φαίνεται πως οι εμφανίσεις του Αλέξανδρου Κυζιρίδη ήδη έχουν προκαλέσει αρκετό «θόρυβο»!

Τότε, η Αμπερντίν είχε καταφέρει να κερδίσει τις δύο μεγάλες «δυνάμεις» της Σκωτίας συνολικά πέντε φορές.

Μπορεί να μην κατέκτησε το πρωτάθλημα στο τέλος εκείνης της αγωνιστικής χρόνιας. Όμως, κάτι άρχισε να «χτίζεται»!

Κι αυτό, γιατί η Αμπερντίν τις επόμενες δύο σεζόν ήταν η πρωταθλήτρια Σκωτίας. Η τελευταία ομάδα, που είχε καταφέρει να «σπάσει» το «δίπολο» της Scottish Premiership, μέχρι και σήμερα.

Ποιος ήταν προπονητής της; Μα φυσικά, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Ο «θρυλικός» τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πριν «μεγαλουργήσει» στην Αγγλία έκανε τα πρώτα βήματα της καριέρας του στην Αμπερντίν.

Και όχι μόνο αυτό, αφού είναι ο τελευταίος προπονητής που πήρε τη «χαρά» από τη Ρέιντζερς και τη Σέλτικ.

Θα μπορέσει να κάνει το ίδιο και η Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη; Κανείς δεν το γνωρίζει, αλλά ένα πρώτο βήμα έχει πραγματοποιηθεί!