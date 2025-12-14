Και τι δεν έκανε ο απίθανος Χρήστος Τζόλης στη νίκη με ανατροπή της Κλαμπ Μπριζ επό της Ντέντερ. Δυο γκολάρες, μία ασίστ, ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει τον… χαβά του στο Βέλγιο. Έχει βάλει μπρος τις μηχανές, γράφει νούμερα και βελτιώνει διαρκώς ακόμα περισσότερο τις ατομικές του επιδόσεις απ’ όταν φόρεσε τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ.

Η πόλη-παραμύθι των Κάτω Χωρών έχει τον «μάγο» της και είναι Έλληνας. Ο νεαρός επιθετικός ήταν χάρμα ιδέσθαι στην επιβλητική εν τέλει επικράτηση της ομάδας του επί της Ντένερ με 1-5, η οποία μόνο με θρίαμβο δεν έμοιαζε στο πρώτο μισό. Μέχρι να το πάρει πάνω του ο Χρήστος Τζόλης.

Ο διεθνής με τη «γαλανόλευκη» ταλαντούχος Βορειοηπειρώτης – γεννημένος στη Θεσσαλονίκη – «δάγκωσε» δις για την Μπριζ, η οποία έκλεισε την «ψαλίδα» από την κορυφή και την Σεν Ζιλουάζ. Και το έπραξε με στυλ, φινέτσα, ζωγραφίζοντας.

Η ντοπιέτα του Χρήστου Τζόλη στο 45+4 και το 50′ έβαλε σε θέση οδηγού την Κλαμπ Μπριζ που έδωσε διαστάσεις θριάμβου στο φινάλε, με τον 23χρονο να «γράφει» και ασίστ.

Το δεύτερο μάλιστα «χτύπημα» ήρθε με ένα αριστοτεχνικό «ψαλιδάκι». Με τέτοια εμφάνιση δεν θα μπορούσε να μην αναδειχθεί κορυφαίος της αναμέτρησης στην έδρα της ουραγού ο Τζόλης που δημιούργησε τρεις φάσεις και τις δύο τις τελείωσε.

Κάπως έτσι ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ για τον οποίο οι «σειρήνες» από τα μεγάλα πρωταθλήματα του εξωτερικού ακούγονται όλο και πιο δυνατά και οι μνηστήρες μαζεύονται στην «πόρτα» της Κλαμπ Μπριζ, έφτασε τα επτά γκολ και τις έξι ασίστ στο βελγικό πρωτάθλημα, όντας στο Top-5 και των δύο στατιστικών κατηγοριών

Ο Έλληνας διεθνής έφτασε τα 60 γκολ/ασίστ σε 85 εμφανίσεις με την βελγική ομάδα, η οποία αποδείχθηκε η σοφότερη επιλογή για τον ίδιο το περασμένο καλοκαίρι. Ένα ιδανικό βήμα για να στρέψει τα βλέμματα της Ευρώπης πάνω του.

Με λίγα λόγια ο ΑΠΙΘΑΝΟΣ Χρήστος Τζόλης για κάθε του συμμετοχή με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ ανεξαρτήτως διοργάνωσης, έχει συμμετοχή σε 0,71 γκολ.