Τι και αν σε λίγο καιρό «μπαίνει» στο 39ο έτος της ηλικίας του; Ο Λιονέλ Μέσι έχει κάνει μία «μαγική» εκκίνηση στο MLS!

«Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός». Μία φράση που ακούμε συχνά στον αθλητισμό, αλλά πολλές φορές δεν… ισχύει. Ωστόσο, στην περίπτωση του Λιονέλ Μέσι τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.

Ο ποδοσφαιριστής της Ίντερ Μαϊάμι τα τελευταία χρόνια έχει φύγει από την Ευρώπη, διανύοντας τη «δύση» της καριέρας του στο MLS.

Μπορεί σε λίγο καιρό να «μπαίνει» στο 39ο έτος της ζωής του, αλλά τα όσα κάνει είναι «μαγικά» στην εκκίνηση της σεζόν στις ΗΠΑ. Κι όλα αυτά, ενώ θα έχουμε και το Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου πιθανότητα θα ηγηθεί της εθνικής του.

Ο Λιονέλ Μέσι είναι «καυτός» και οι αριθμοί του το αποδεικνύουν περίτρανα. Η αλήθεια είναι πως είχε μία πολύ «μουδιασμένη αφετηρία», στην ήττα απέναντι στους Λος Άντζελες (22/02, 3-0).

Παρ’ όλα αυτά, από τότε σαν να έχει «γυρίσει» τον διακόπτη και έχει «ξεχάσει» τι θα πει: μέτρια εμφάνιση.

Στα υπόλοιπα έξι ματς που έχει παίξει για το MLS έχει σκοράρει συνολικά έξι γκολ, χωρίς να έχει ακόμα κάποια ασίστ! Ένα αρκετά «παράδοξο» στατιστικό, καθώς μιλάμε για έναν παίκτη που ουκ ολίγες φορές «δημιουργούσε» για τους συμπαίκτες του.

Ωστόσο, αυτό που είναι πιο αξιοσημείωτο από όλα είναι οι βαθμολογίες του στο Sofascore! Ο Λιονέλ Μέσι διανύει μία σεζόν-όνειρο.

Κι αυτό, γιατί στα 5/7 ματς που έχει παίξει, είναι και ο MVP της αναμέτρησης! Κι όμως, αφού τα όσα κάνει είναι μοναδικά.

Leo Messi from the spot 🎯🧊 pic.twitter.com/eZz46N2yCw — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 19, 2026

Αν εξαιρέσουμε την πρεμιέρα ποιες είναι οι βαθμολογίες του; Κατά σειρά, 9.5, 7.9, 8.0, 8.7, 9.0 και 8.2! Την ίδια ώρα, αυτά τα «νούμερα» τού προσφέρουν και μία ιδιαίτερη πρωτιά.

Για την ακρίβεια, είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει κερδίσει τα περισσότερα MOTM τη φετινή σεζόν, ανεξαρτήτως κλαμπ στο MLS!

Τελικά, η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός; Για τον Λιονέλ Μέσι φαίνεται πως ναι…