Ο Λιονέλ Μέσι τραυματίστηκε λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ, ωστόσο ο Λιονέλ Σκαλόνι ήταν καθησυχαστικός.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ίντερ Μαϊάμι με τη Φιλαντέλφια Ουνιόν τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5), ο Λιονέλ Μέσι αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω τραυματισμού, γεγονός που προκάλεσε παγκόσμια ανησυχία για τη συμμετοχή του στο επερχόμενο Μουντιάλ.

Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο Αργεντινός σταρ ταλαιπωρείται από μυϊκή κόπωση και υπερφόρτωση στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί ακόμα το πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψει στα γήπεδα.

Inter Miami have provided an update on Lionel Messi after he exited Inter Miami’s final MLS game before the World Cup on Sunday with an apparent injury.



"After undergoing further medical tests this Monday, the initial diagnosis indicates an overload associated with muscle…

Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την κατάσταση του παίκτη του, επισημαίνοντας παράλληλα πως όλοι περιμένουν τα αποτελέσματα των επόμενων εξειδικευμένων εξετάσεων για να έχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.

«Οι αρχικές ειδήσεις δεν είναι τόσο κακές. Λογικά, θα προτιμούσαμε να μην του έχει συμβεί κάτι κακό. Τώρα, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πάνω απ’ όλα τα αποτελέσματα από τις επιπρόσθετες εξετάσεις, στις οποίες θα υποβληθεί, για να δούμε εάν τα πράγματα είναι έτσι όπως λένε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σκαλόνι μιλώντας για την κατάσταση του Μέσι.