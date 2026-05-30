Ο Ματίας Αλμέιδα έφτασε στο Μεξικό και στην άφιξή του επικράτησε πανζουρλισμός. Ποιος πρώην παίκτης της ΑΕΚ θα είναι στο επιτελείο του;

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την αποχώρησή του από τη Σεβίλλη, ο Ματίας Αλμέιδα επέστρεψε επίσημα στους πάγκους, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Μοντερέι.

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ επιστρέφει στο Μεξικό έπειτα από οκτώ χρόνια, εκεί όπου είχε αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις κατά τη θητεία του στη Γουαδαλαχάρα.

Un caos la llegada de Almeyda, los medios se amontonaron, muchos no respetaron los lugares y empujaron.



Al final, estas fueron las palabras del “Pelado”.



“Muy feliz de regresar a este país que me hizo vivir muy bien un tiempo atrás. Yo la hipocresía la dejo de lado, (Chivas)… pic.twitter.com/1DFoKxYuT5 — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) May 29, 2026

Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο την Παρασκευή (29/5), ο Αργεντινός τεχνικός γνώρισε θερμή υποδοχή από πλήθος δημοσιογράφων και, σε σχετική ερώτηση, παραδέχτηκε ότι η Τσίβας διατηρεί μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τεχνικό επιτελείο των «Ραγιάδος» θα βρίσκεται και ο Έρικ Λαμέλα, με τον πρώην ποδοσφαιριστή της «Ένωσης» να συνεργάζεται ξανά με τον Ματίας Αλμέιδα μετά την κοινή τους πορεία στη Σεβίλλη, όπου βρισκόταν και πάλι στο team του.