Αν δεν είναι αυτό «έκπληξη» τότε τι είναι; Η Τορένσε έκανε το απόλυτο «θαύμα» κατακτώντας το Taca de Portugal απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας (24/05, 1-2 παρ.)!

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας τα έκανε… μαντάρα. Σε μία χρονιά που δεν μπόρεσε να διεκδικήσει τη Liga Portugal είχε τη μεγάλη ευκαιρία να κατακτήσει το Taca de Portugal.

Τι έπρεπε να κάνει; Απλά να αποδείξει ότι είναι το ξεκάθαρο φαβορί απέναντι στην Τορένσε. Μία ομάδα που είναι στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας και θα «παίξει» για την άνοδό της απέναντι στην Κάσα Πία.

Second division Torreense stun Sporting CP 2-1 after extra time in the Taça de Portugal final 😲



It's the first major trophy in the club's 109-year history. pic.twitter.com/Cz71iAkrDA — B/R Football (@brfootball) May 24, 2026

Παρ’ όλα αυτά, της δόθηκε μία μεγάλη ευκαιρία να παίξει σε έναν τελικό και να διεκδικήσει μαζί με το τρόπαιο και την «έξοδο» στο επόμενο Europa League.

Η «τύχη» είναι με τους τολμηρούς και η απίθανη ομάδα της Τορένσε ολοκλήρωσε το απόλυτο ποδοσφαιρικό «παραμύθι» κερδίζοντας με 2-1 στην παράταση!

Τι σημαίνει αυτό; Πρώτο τρόπαιο στην ιστορία και εξασφαλισμένη είσοδο στη 2η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση!

🚨🇵🇹 Second division side Torreense have STUNNED Sporting in the Portuguese Cup final and BOOKED their place in the Europa League. 😱👏



The winner came from a 112th minute penalty… absolute scenes. 😮‍💨 pic.twitter.com/1tBJgfTSpV — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 24, 2026

Όχι και άσχημα, όταν μιλάμε για μία ομάδα που σύμφωνα με το Transfermarkt «στοιχίζει» μονάχα 9.580.000 ευρώ.

Κι όμως, αν προσθέσουμε όλο το έμψυχο δυναμικό της από τους ποδοσφαιριστές της θα βρούμε έναν επταψήφιο αριθμό. Κι όλα αυτά, ενώ οι παίκτες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας «κοστίζουν» ένα… χρυσάφι.

Για την ακρίβεια, όλη η ομάδα του Ρουί Μπόρζες είναι στα 466.000.000 ευρώ! Δηλαδή, τα «λιοντάρια» έχασαν έναν τίτλο, από ένα κλαμπ που είναι κατά περίπου 456.000.000 πιο «φθηνό» από εκείνα!

Ένα «κάζο» που σίγουρα μόνο συχνά δεν βλέπουμε στην Πορτογαλία, αλλά και στο ποδόσφαιρο γενικότερα…