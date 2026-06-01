Σύντομο αποδείχθηκε το πέρασμα του Γκουστάβο Πογέτ από τη Σαουδική Αραβία, με την Αλ Καλίτζ να γίνεται ο πιο «γρήγορος σταθμός» του!

Η Αλ Καλίτζ πριν από λίγο καιρό έμεινε «γυμνή» στον πάγκο της, με τον Γιώργο Δώνη να λέει «αντίο», για να αναλάβει τη Σαουδική Αραβία.

Αυτό το γεγονός έφερε ξανά έναν «Έλληνα» στην τεχνική ηγεσία της ομάδας της Saudi Pro League.

Ο Γκουστάβο Πογέτ, μετά το πέρασμά του από τη Νότια Κορέα, αποφάσισε να πει «ναι» σε μία ομάδα που είχε αρκετούς γνώριμούς του.

Ο βασικός στόχος του κλαμπ ήταν να αποφύγει τον υποβιβασμό και στο τέλος της σεζόν τα κατάφερε.

Παρ’ όλα αυτά, είχαμε ένα πολύ σύντομο «διαζύγιο» ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η Αλ Καλίτζ και ο Γκουστάβο Πογέτ αποφάσισαν να μην συνεχίσουν στην… ίδια σελίδα.

Πλέον, ο Ουρουγουανός τεχνικός θα «ψάξει» μία νέα «πρόκληση» στην καριέρα του, μετά από ένα σύντομο πέρασμα.

Για την ακρίβεια, ο Γκουστάβο Πογέτ έζησε την πιο «γρήγορη διαδρομή» σε όλο τον προπονητικό του βίο, αφού έμεινε για μονάχα έναν μήνα στην Αλ Καλίτζ.

Αυτό «μεταφράστηκε» σε επτά ματς, τα λιγότερα που έχει καθίσει στον πάγκο μίας ομάδας.

Μέχρι πρότινος η πρώτη θέση ανήκε στη Ρεάλ Μπέτις. Πριν από περίπου μία 10ετία ήταν ο προπονητής των Ανδαλουσιάνων μονάχα για 11 ματς.

Ωστόσο, μετά τη θητεία του στην Αλ Καλίτζ «πρόσθεσε» μία νέα πιο «σύντομη διαδρομή» στην καριέρα του.