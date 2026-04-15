Ο Γκιγιέρμο Όγιος αναλαμβάνει ως υπηρεσιακός προπονητής στην Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι, έχοντας έντονο ελληνικό «χρώμα» στο βιογραφικό του.

Η Ίντερ Μαϊάμι θα πορευτεί χωρίς τον Χαβιέρ Μασεράνο, αφού ο Αργεντίνος παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Πλέον, στον πάγκο ως υπηρεσιακός προπονητής θα βρεθεί ο Γκιγιέρμο Όγιος, μία αρκετά γνώριμη φιγούρα στην Ελλάδα.

Ο 62χρονος βρίσκεται στην ομάδα του Λιονέλ Μέσι από τον Αύγουστο του 2023, απλώς από άλλο πόστο. Στην αρχή ως διευθυντής για την ανάπτυξη της δεύτερης ομάδας του συλλόγου και έπειτα, ως επικεφαλής του αθλητικού τμήματος στην Ίντερ Μαϊάμι.

Έπειτα από το κενό στη θέση του προπονητή, κρίθηκε ως το κατάλληλο πρόσωπο για να πάρει τον ρόλο, γνωρίζοντας άλλωστε πολύ καλά και τον Μέσι.

🚨🇺🇸 BREAKING: Javier Mascherano has RESIGNED and leaves Inter Miami head coach job with immediate effect. pic.twitter.com/NpeDYb1Mvc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2026

Ο Όγιος αποτέλεσε έναν άνθρωπο που βοήθησε σημαντικά τον Μέσι στο ξεκίμηνα της καριέρας του, καθώς ήταν προπονητής στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα από το 2003 έως το 2005. Μάλιστα, ο θρυλικός Αργεντίνος έχει τονίσει, σε ουκ ολίγες περιπτώσεις, πως είναι ιδιαίτερα ευγνώμων για όσα του έμαθε.

Ωστόσο, ο Γκιγιέρμο Όγιος έχει «συνδεθεί» σημαντικά και με την Ελλάδα. Και αυτό, διότι βρέθηκε ως πρώτος προπονητής σε πέντε διαφορετικούς συλλόγους!

Guillermo Hoyos led his first training session as the new head coach, with the team focusing on the upcoming match in Colorado. pic.twitter.com/FGKNijQ2zk — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

Αρχικά, αποτέλεσε τον προπονητή του Άρη για 17 παιχνίδια, κατά την περίοδο 2006-07. Από εκεί και πέρα, πέρασε από τον πάγκο του Ατρόμητου (2007-08), του ΠΑΣ Γιάννινα (2008-09), του Πανσερραϊκού (2009-10), αλλά και του Ηρακλή (2013-14).

Πλέον, ανέλαβε, έστω και ως υπηρεσιακός, την τεχνική ηγεσία της Ίντερ Μαϊάμι, όπου θα κοουτσάρει, μεταξύ άλλων, τον Λιονέλ Μέσι, αλλά και τον Νόα Άλεν!