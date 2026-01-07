Τι και αν τον Οκτώβρη και τον Νοέμβρη ήταν οι «προπονητές του μήνα»; Οι Ρούμπεν Αμορίμ και Έντσο Μαρέσκα βρέθηκαν χωρίς δουλειά λίγες ημέρες μετά την αλλαγή του χρόνου!

Στην Premier League οι «βόμβες» έσκασαν από πολύ νωρίς στο νέο έτος! Πριν καλά-καλά «μπει» το 2026 Τσέλσι ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Έντσο Μαρέσκα.

Λίγες ημέρες αργότερα, τον ίδιο δρόμο «ακολούθησε» και ο Ρούμπεν Αμορίμ, μετά το «ξέσπασμά» του μετά το ματς με τη Λιντς (03/01, 1-1).

Δύο προπονητές που δεν άντεξαν ούτε δύο χρόνια στα «τιμόνια» των ομάδων τους είπαν «αντίο». Οι «μπλε» βρήκαν ήδη τον αντί-Μαρέσκα, ενώ οι «κόκκινοι διάβολοι» όλα δείχνουν ότι θα πάνε στη λύση του υπηρεσιακού τεχνικού.

Ποιο είναι το πιο «περίεργο» με τους δύο προπονητές; Πως τα «διαζύγιά» τους ήρθαν μόλις λίγες εβδομάδες, μετά από ένα ιδιαίτερα τιμητικό βραβείο.

Κάθε μήνα η Premier League ανακηρύσσει τον «προπονητή του μήνα», για όλη τη σεζόν του πρωταθλήματος.

Τον Οκτώβρη αυτός ο τίτλος κατέληξε στον Ρούμπεν Αμορίμ, χάρη στην πολύ καλή παρουσία που είχε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ποιος πήρε την… σκυτάλη; Ήταν ο Έντσο Μαρέσκα, αφού όσα έκανε η Τσέλσι τον Νοέμβριο ήταν πραγματικά «αξιοζήλευτα»!

Πού είναι και οι δύο τεχνικοί αυτή τη στιγμή; Μακριά από τους Λονδρέζους και εκτός του κλαμπ του Μάντσεστερ, πριν «μπούμε» στο πρώτο μισό του Γενάρη!

Κι όμως, ακόμα και αν τους τελευταίους τρεις μήνες ήταν οι καλύτεροι προπονητές της Premier League, πλέον είναι ελεύθεροι να αναζητήσουν τον νέο σταθμό της καριέρας τους.

Τελικά, μάλλον στο ποδόσφαιρο ο χρόνος κυλάει πάρα πολύ γρήγορα…