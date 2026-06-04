Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά ο Έντσο Μαρέσκα δεν έχει ανακοινωθεί από τη Μάντσεστερ Σίτι, εξαιτίας της… Τσέλσι!

Η Μάντσεστερ Σίτι μπαίνει σε μία νέα «εποχή». Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, έπειτα από εννέα χρόνια γεμάτα τρόπαια, αποφάσισε να πει «αντίο».

Η εύρεση για τον «διάδοχό» του δεν ήταν πολύ δύσκολη, αφού ένας άνθρωπος φάνταζε από την αρχή ως το ιδανικό «κούμπωμα». Και πόσω μάλλον, από τη στιγμή που ήταν ελεύθερος στην αγορά.

Ο Έντσο Μαρέσμα, μετά από το πέρασμά του από την Τσέλσι, είχε μείνει χωρίς ομάδα. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως θα είναι ο νέος τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και αν οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία στα πάντα, επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει. Το «γιατί»; Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της πρώην ομάδας του!

Ο Ιταλός τεχνικός είχε συμβόλαιο με την Τσέλσι για ακόμα 3.5 χρόνια, από όταν ήρθε η αποχώρησή του. Όμως, όπως αναφέρουν πάρα πολλά δημοσιεύματα υπήρχαν ειδικές ρήτρες, σε περίπτωση που έλεγε «αντίο».

🚨🔵 BREAKING: Enzo Maresca has a total verbal agreement with Manchester City, HERE WE GO!



The Italian manager has always been considered the ideal candidate to replace Pep Guardiola.



Deal in place and Maresca will sign an initial three year deal at #MCFC. 🇮🇹



New era, soon. pic.twitter.com/njb3sXRl7w — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026

Μάλιστα, οι Λονδρέζοι είχαν σκεφτεί να αρχίσουν και δικαστική διαμάχη με τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο λόγος; Υπήρχαν υποψίες ότι υπήρξαν συνομιλίες, όσο ο Έντσο Μαρέσκα είχε συμβόλαιο.

Παρ’ όλα αυτά, οι «πολίτες» προτίμησαν να ακολουθήσαν κατά… γράμμα τους κανονισμούς και είναι σε διαρκή επαφή με τους «μπλε».

🚨 Manchester City are increasingly confident of reaching an agreement with Chelsea over compensation for Enzo Maresca.



Negotiations between the two clubs are ongoing, with lawyers now handling the final details. A deal is expected to be resolved this week.



(Source: Sky… pic.twitter.com/Bd4NLVvswW — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 3, 2026

Στόχος τους να βρουν τη «χρυσή τομή» -ακόμα και αν πρέπει να πληρώσουν ένα συγκεκριμένα ποσό- ώστε να έχουμε και επίσημα παράδοση «σκυτάλης».

Μάλιστα, όπως αναφέρει και το «Sky Sports», όλα δείχνουν ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν τελειώσει με τους δικηγόρους της Μάντσεστερ Σίτι και της Τσέλσι να έχουν συμφωνήσει στην αποζημίωση.