Η Μάντσεστερ Σίτι μπαίνει σε μία νέα «εποχή». Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, έπειτα από εννέα χρόνια γεμάτα τρόπαια, αποφάσισε να πει «αντίο».
Η εύρεση για τον «διάδοχό» του δεν ήταν πολύ δύσκολη, αφού ένας άνθρωπος φάνταζε από την αρχή ως το ιδανικό «κούμπωμα». Και πόσω μάλλον, από τη στιγμή που ήταν ελεύθερος στην αγορά.
Ο Έντσο Μαρέσμα, μετά από το πέρασμά του από την Τσέλσι, είχε μείνει χωρίς ομάδα. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως θα είναι ο νέος τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι.
Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και αν οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία στα πάντα, επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει. Το «γιατί»; Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της πρώην ομάδας του!
Ο Ιταλός τεχνικός είχε συμβόλαιο με την Τσέλσι για ακόμα 3.5 χρόνια, από όταν ήρθε η αποχώρησή του. Όμως, όπως αναφέρουν πάρα πολλά δημοσιεύματα υπήρχαν ειδικές ρήτρες, σε περίπτωση που έλεγε «αντίο».
Μάλιστα, οι Λονδρέζοι είχαν σκεφτεί να αρχίσουν και δικαστική διαμάχη με τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο λόγος; Υπήρχαν υποψίες ότι υπήρξαν συνομιλίες, όσο ο Έντσο Μαρέσκα είχε συμβόλαιο.
Παρ’ όλα αυτά, οι «πολίτες» προτίμησαν να ακολουθήσαν κατά… γράμμα τους κανονισμούς και είναι σε διαρκή επαφή με τους «μπλε».
Στόχος τους να βρουν τη «χρυσή τομή» -ακόμα και αν πρέπει να πληρώσουν ένα συγκεκριμένα ποσό- ώστε να έχουμε και επίσημα παράδοση «σκυτάλης».
Μάλιστα, όπως αναφέρει και το «Sky Sports», όλα δείχνουν ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν τελειώσει με τους δικηγόρους της Μάντσεστερ Σίτι και της Τσέλσι να έχουν συμφωνήσει στην αποζημίωση.