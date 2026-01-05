Ο Ρούμπεν Αμορίμ απολύθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, και οι αποζημιώσεις… καλά κρατούν!

Ούτε ο Ρούμπεν Αμορίμ κατάφερε να δώσει λύση στα μακροχρόνια προβλήματα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 40χρονος Πορτογάλος προπονητής αποφάσισε να μεταβεί στο «Νησί» εν μέσω της σεζόν 2024/25, ενώ η δική του Σπόρτινγκ Λισαβόνας μεσουρανούσε. Παρότι υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, περίπου έναν χρόνο και δύο μήνες από την ημέρα που υπέγραψε στους «κόκκινους διαβόλους», αποχωρεί από αυτούς πρόωρα. Εν ολίγοις, θα πληρωθεί για το «σπάσιμο» του συμβολαίου του.

Κι έτσι προστίθεται στην πολύ μακρά -και κοστοβόρα- λίστα των προπονητών, στη μετά-Σερ Άλεξ Φέργκιουσον εποχή: την «εποχή των αποζημιώσεων»!

🚨💣 BREAKING: Rúben Amorim has just been SACKED by Manchester United.



Decision made this morning. pic.twitter.com/Xmz3x8mkO6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2026

Από τότε που ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αποχώρησε το 2013, η Γιουνάιτεντ δεν ξαναβρήκε το DNA του νικητή. Πρωτάθλημα και Champions League αγνοούνται, ενώ η ομάδα περιορίζεται σε σποραδικές κατακτήσεις κυπέλλων και το μεγαλύτερο επίτευγμα στην μετά Φέργκιουσον εποχή είναι η κατάκτηση του Europa League (2017).

Σε αυτά τα 12 χρόνια, μετά και τον Ρούμπεν Αμορίμ, δέκα προπονητές πέρασαν από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Κανένας δεν μπόρεσε να ξαναβάλει τους «κόκκινους διαβόλους» στην ελίτ. Το μόνο που άφησαν πίσω ήταν λογαριασμοί.

Από την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει ξοδέψει σχεδόν 90 εκατ. € σε αποζημιώσεις για απολυθέντες προπονητές. Ποσό που θα μπορούσε να καλύψει μία πανάκριβη και από το «πάνω ράφι» μεταγραφή. Αντιθέτως, πετάχτηκαν στον κάδο των αχρήστων, λόγω κακής εκτίμησης.

Rúben Amorim was the 10th manager to take charge of Manchester United since Sir Alex Ferguson’s departure 😲 pic.twitter.com/qtrvF2NFDm — ESPN FC (@ESPNFC) January 5, 2026

Οι ακριβές αποχωρήσεις των προπονητών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τον Φέργκιουσον:

Ρούμπεν Αμορίμ (12 εκατ. €)

Έρικ τεν Χαγκ (12 εκατ. €)

Ραλφ Ράνγκνικ (16,9 εκατ. €)

Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ (10,5 εκατ. €)

Ζοζέ Μουρίνιο (22,5 εκατ. €)

Λουίς φαν Χάαλ (9,7 εκατ. €)

Ντέιβιντ Μόγιες (5,6 εκατ. €)

Σύνολο 89,2 εκατομμύρια ευρώ, μέσα σε 12 χρόνια, μόνο για αποζημίωσεις προπονητών.