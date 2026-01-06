Ο νέος προπονητής της Τσέλσι «κλείδωσε», με τον Λίαμ Ροσένιορ να ανακοινώνεται, ενώ πριν λίγες εβδομάδες είχε κάνει δηλώσεις για τη… Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον!

Η Τσέλσι βρήκε τον αντί-Μαρέσκα για τον πάγκο της! Αυτός είναι ο Λίαμ Ροσένιορ, που ανακοινώθηκε και επίσημα, μέχρι το καλοκαίρι του 2032.

Οι «μπλε» αποφάσισαν να κινηθούν σε μία… γνώριμη ομάδα, καθώς το Στρασβούργo ανήκει κάτω από την «αιγίδα» του BlueCo. Δηλαδή, του ομίλου που έχει αγοράσει τα δικαιώματα των Λονδρέζων.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Liam Rosenior as head coach of the men’s team.



Welcome to Chelsea, Liam! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2026

Στην Γαλλία ο Λίαμ Ροσένιορ άφησε πολύ καλή εντύπωση, γι’ αυτόν τον λόγο πήρε και τον «προβιβασμό» στην Premier League.

Σε μία νέα «αποστολή» για τον ίδιο, που μόνο εύκολη δεν θα είναι. Κι όλα αυτά, ενώ πριν από λίγες εβδομάδες είχε προχωρήσει σε κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις, που αφορούσαν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον!

Στην προτελευταία αγωνιστική του Conference League το Στρασβούργο είχε ταξιδέψει στο «Νησί», για να αντιμετωπίσει την Αμπερντίν (11/12/2025, 0-1).

🚨 Liam Rosenior: “Being Chelsea coach is an unbelievable opportunity at an incredible club, the world champions”.



“I can go home, see my kids, sign for a magnificent club. I can’t turn down this opportunity”.



“These 18 months at Strasbourg have been my best time”. pic.twitter.com/QhFut0Clr8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 6, 2026

Σε ένα ματς, που στη συνέντευξη Τύπου είχε ερωτηθεί σχετικά με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, μιας και οι Σκωτσέζοι ήταν η πρώτη του ομάδα.

Ο 41χρονος τεχνικός είχε πει χαρακτηριστικά πως ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν ο «ήρωάς» του!

Μάλιστα, είχε τονίσει πως για αυτόν τον λόγο υποστήριζε τους «κόκκινους διαβόλους», όταν ήταν μικρός σε ηλικία, ακόμα και αν έμενε στο Λονδίνο. Ωστόσο, η ζωή τα έφερε έτσι που πλέον θα βρει απέναντί του την ομάδα που υποστήριζε, όταν ήταν μικρός.

Αναλυτικά, τι είχε πει ο Λίαμ Ροσένιορ:

«Ο ήρωάς μου στη ζωή, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Ήμουν οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τη γέννησή μου».