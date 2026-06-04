Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία «τάση», οι προπονητές να υπογράφουν πολυετή συμβόλαιο με τις ομάδες τους. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση του Άντονι Ιραόλα.
Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε τη Λίβερπουλ, αφού ο πάγκος της έχει μείνει «ορφανός», μετά την αποχώρηση του Άρνε Σλοτ.
Οι συνομιλίες έχουν προχώρησαν γρήγορα και ο πρώην τεχνικός της Μπόρνμουθ θα παραμείνει στην Premier League, αλλά σε διαφορετική ομάδα.
Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο, που θα λήγει το καλοκαίρι του 2028. Δηλαδή, θα έχουν «δεμένη» τη συνεργασία τους ΜΟΝΑΧΑ για τα επόμενα δύο χρόνια.
Πολλοί θα νομίζουν πως είναι μία τακτική της Λίβερπουλ, ώστε να μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία να πει «αντίο», αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν με τον επιθυμητό τρόπο.
Όμως, η αλήθεια είναι διαφορετική. Ο ίδιος ο Άντονι Ιραόλα επιθυμούσε να υπογράψει για δύο χρόνια! Κι όμως, αφού αυτό ακριβώς είχε συμβεί και με το συμβόλαιό του με την Μπόρνμουθ.
Ο λόγος; Είχε φροντίσει να τον εξηγήσει ο ίδιος σε δηλώσεις του τον περασμένο Οκτώβρη. Πιο συγκεκριμένα, ο Άντονι Ιραόλα είχε εξηγήσει πως προτιμάει να υπογράφει για μικρά χρονικά διαστήματα, ώστε να μην μένει σε μία ομάδα μόνο και μόνο, επειδή υπάρχει συμβόλαιο σε ισχύ!
Επιθυμεί να είναι σε ένα περιβάλλον, που και οι δύο πλευρές είναι ικανοποιημένες, και παραμένει «ανοιχτός» σε θέματα ανανέωσης! Ωστόσο, πάντα με έναν «κανόνα». Αρκεί το συμβόλαιό του να διαρκεί για μικρό χρονικό διάστημα.