Συμβόλαιο μόνο για δύο χρόνια; Κι όμως, δεν είναι απόφαση της Λίβερπουλ, αλλά του ίδιου του Άντονι Ιραόλα που έχει «εξηγήσει» το «πώς» σκέφτεται!

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία «τάση», οι προπονητές να υπογράφουν πολυετή συμβόλαιο με τις ομάδες τους. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση του Άντονι Ιραόλα.

Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε τη Λίβερπουλ, αφού ο πάγκος της έχει μείνει «ορφανός», μετά την αποχώρηση του Άρνε Σλοτ.

Ο άνθρωπος-κλειδί πίσω από τις συζητήσεις της Λίβερπουλ με τον Ιραόλα Ένας άνθρωπος μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο στην «επόμενη μέρα» της Λίβερπουλ, καθώς γνωρίζει πολύ καλά τον Άντονι Ιραόλα!

Οι συνομιλίες έχουν προχώρησαν γρήγορα και ο πρώην τεχνικός της Μπόρνμουθ θα παραμείνει στην Premier League, αλλά σε διαφορετική ομάδα.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο, που θα λήγει το καλοκαίρι του 2028. Δηλαδή, θα έχουν «δεμένη» τη συνεργασία τους ΜΟΝΑΧΑ για τα επόμενα δύο χρόνια.

🚨 Andoni Iraola to sign a two year deal until June 2028 at Liverpool, already involved in transfer plans and strategy.



Iraola asked for a two year deal as he always did at Bournemouth. 🔴🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/jsoJNRSwJb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

Πολλοί θα νομίζουν πως είναι μία τακτική της Λίβερπουλ, ώστε να μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία να πει «αντίο», αν τα πράγματα δεν εξελιχθούν με τον επιθυμητό τρόπο.

Όμως, η αλήθεια είναι διαφορετική. Ο ίδιος ο Άντονι Ιραόλα επιθυμούσε να υπογράψει για δύο χρόνια! Κι όμως, αφού αυτό ακριβώς είχε συμβεί και με το συμβόλαιό του με την Μπόρνμουθ.

Iraola on why he signs two year contracts:



“I don’t want to stay at a club just because I have a contract. I want to stay if both sides are happy and want to continue.



“You have to earn the right every season.” pic.twitter.com/APNTFdIQ28 — Kopoholic (@TheKopoholic) June 3, 2026

Ο λόγος; Είχε φροντίσει να τον εξηγήσει ο ίδιος σε δηλώσεις του τον περασμένο Οκτώβρη. Πιο συγκεκριμένα, ο Άντονι Ιραόλα είχε εξηγήσει πως προτιμάει να υπογράφει για μικρά χρονικά διαστήματα, ώστε να μην μένει σε μία ομάδα μόνο και μόνο, επειδή υπάρχει συμβόλαιο σε ισχύ!

Επιθυμεί να είναι σε ένα περιβάλλον, που και οι δύο πλευρές είναι ικανοποιημένες, και παραμένει «ανοιχτός» σε θέματα ανανέωσης! Ωστόσο, πάντα με έναν «κανόνα». Αρκεί το συμβόλαιό του να διαρκεί για μικρό χρονικό διάστημα.