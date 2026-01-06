Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως δεν έχει διάθεση για «ρίσκο», μετά την απομάκρυνση του Ρούμπεν Αμορίμ.

Η έλευση του Ρούμπεν Αμορίμ μπορεί να είχε φέρει μία «νότα» αισιοδοξίας στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο όπως αποδείχθηκε, δεν μπόρεσε να την βγάλει από τον φαύλο κύκλο στον οποίο έχει παγιδευτεί, μετά το φινάλε της εποχής του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Ο Πορτογάλος τεχνικός αποτέλεσε παρελθόν από την τεχνική ηγεσία των «κόκκινων διαβόλων», μετά από έναν χρόνο και περίπου δύο μήνες.

Οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λοιπόν, βρίσκονται για άλλη μια φορά σε αναζήτηση προπονητή. Με την ελπίδα πως δεν θα χρειαστεί να τον προσθέσουν, στη μακρά λίστα με εκείνους που έχουν ήδη πληρώσει αδρά, προκειμένου να τους απομακρύνουν.

«Τέλος» και ο Αμορίμ από τη Γιουνάιτεντ: Το ποσό-ΣΟΚ μόνο για αποζημιώσεις! Ο Ρούμπεν Αμορίμ απολύθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, και οι αποζημιώσεις… καλά κρατούν!

Προς το παρόν, ως υπηρεσιακός τεχνικός αναμένεται να αναλάβει ο Ντάρεν Φλέτσερ, τουλάχιστον για τις προσεχείς ημέρες.

Παρ’ όλα αυτά, στις τάξεις των «κόκκινων διαβόλων» υπάρχει η σκέψη η επιλογή του επόμενου προπονητή να μην γίνει βιαστικά. Ίσως μάλιστα, ο διάδοχος του Ρούμπεν Αμορίμ να αναλάβει από το ερχόμενο καλοκαίρι.

Μέχρι τότε όμως, «παίζει» ένα άλλο σενάριο. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ αποτελεί μία πιθανή λύση, για να αναλάβει τουλάχιστον μέχρι το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

🚨🇳🇴 Ole Gunnar Solskjær has shown interest in taking Manchester United job as caretaker manager, regardless of contract length.



Man United, taking their time to assess candidates for the job.



Darren Fletcher will be interim manager this week.



➕🎥 https://t.co/b15UuScYZS pic.twitter.com/NvjHIxvq2i — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2026

Πρόκειται για έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ίσως γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο να ξεχώρισε από τη διοίκηση, ώστε να «μαζέψει» όσο μπορεί την κατάσταση.

Υπενθυμίζουμε πως ο Σόλσκιερ, εκτός από τα 11 χρόνια που πέρασε ως ποδοσφαιριστής στη Γιουνάιτεντ, βρέθηκε στον πάγκο της ως πρώτος προπονητής από τον Δεκέμβριο του 2018 έως και τον Νοέμβριο του 2021.