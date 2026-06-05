Η Λίβερπουλ άλλαξε «σελίδα», με τον Άντονι Ιραόλα να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, και τον Γιούργκεν Κλοπ να «χαμογελάει»!

Και με τη… βούλα «εποχή Άντονι Ιραόλα» στη Λίβερπουλ! Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ δεν έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς προπονητή, μετά το «διαζύγιο» με τον Άρνε Σλοτ.

Είχε γίνει γνωστό πως ο πρώην τεχνικός της Μπόρνμουθ θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν από τα «κεράσια».

Η «εξήγηση» πίσω από τη μικρή διάρκεια στο συμβόλαιο του Ιραόλα στη Λίβερπουλ Συμβόλαιο μόνο για δύο χρόνια; Κι όμως, δεν είναι απόφαση της Λίβερπουλ, αλλά του ίδιου του Άντονι Ιραόλα που έχει «εξηγήσει» το «πώς» σκέφτεται!

Τελικά, οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές «έτρεξαν» και είχαμε άμεσα το deal, για συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028!

Σε μία νέα εποχή, που σίγουρα θα κάνει «χαρούμενο» και τον Γιούργκεν Κλοπ. Κι όμως, ο Γερμανός προπονητής είχε «μιλήσει» στη Λίβερπουλ -αλλά και σε όλους μας- για τον Άντονι Ιραόλα, όσο ήταν ακόμη προπονητής!

“It’s about passion.” 💬



Head to All Red Video to watch the first part of Andoni Iraola's first interview as the new Reds head coach for free: — Liverpool FC (@LFC) June 5, 2026

«Αυτό είναι πραγματική προπονητική»

Πηγαίνουμε στον Γενάρη του 2024. Έναν πολύ «βαρύ» μήνα για την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ, αφού ανακοινώθηκε και το «αντίο» του Γιούργκεν Κλοπ.

Ποιο ήταν το τελευταίο του ματς, πριν από αυτήν την επισημοποίηση; Ένα Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ, που έληξε με τον πίνακα του σκορ να δείχνει 0-4.

Ο άνθρωπος-κλειδί πίσω από τις συζητήσεις της Λίβερπουλ με τον Ιραόλα Ένας άνθρωπος μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο στην «επόμενη μέρα» της Λίβερπουλ, καθώς γνωρίζει πολύ καλά τον Άντονι Ιραόλα!

Τότε, ήταν και που ο Γερμανός τεχνικός είχε «στάξει» μέλι για τον Άντονι Ιραόλα, αφού θαύμαζε τα όσα έκανε σε ένα τόσο μικρό διάστημα.

Ο Γιούργκεν Κλοπ είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια, αφού είχε τονίσει πως «μεταμόρφωσε» την Μπόρνμουθ και έκανε μία ομάδα που έπαιζε όμορφο ποδόσφαιρο, με αυτοματισμούς και συμπαγής άμυνα.

Λίγα χρόνια αργότερα, εκείνος ο «αναμορφωτής» καταλήγει στα… χέρια της Λίβερπουλ, ενώ ένας «θρύλος» του κλαμπ άθελά του είχε «μιλήσει» για τα πάντα για εκείνον!

“I feel the responsibility, but also the excitement.” 🙌🗣️ pic.twitter.com/eqjWyl9QKM — Liverpool FC (@LFC) June 5, 2026

Αναλυτικά, τι είχε πει ο Γιούργκεν Κλοπ για τον Άντονι Ιραόλα:

«Έχω πραγματικά χρόνο να θαυμάσω τι κάνει εκεί. Οπότε ήταν προφανώς ένα πολύ δύσκολο ξεκίνημα για αυτόν στην Μπόρνμουθ με την αλλαγή προπονητή και όλα αυτά τα πράγματα.

Δεν ήξερα πολλά γι’ αυτόν. Στην αρχή της σεζόν τα αποτελέσματα πήγαν άσχημα. Κάτι που, αν δεν ρίξεις μια καλή ματιά στην Μπόρνμουθ, μπορεί να συμβεί. Αυτή είναι πραγματική προπονητική, πρέπει να πω, και βρήκε έναν τρόπο να στήσει αυτήν την ομάδα και έχουν ένα πολύ καλό μείγμα παικτών.

Παίζουν ποδόσφαιρο, βρίσκουν κατεύθυνση στις κατάλληλες στιγμές, χρησιμοποιούν τον Σολάνκε με εντυπωσιακό τρόπο: την υποστήριξη που λαμβάνει από το κέντρο, από τα άκρα. Ο τρόπος που αμύνονται είναι πολύ καλός, πολύ συμπαγής. Αυτό είναι σωστό».