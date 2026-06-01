Ένας άνθρωπος μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο στην «επόμενη μέρα» της Λίβερπουλ, καθώς γνωρίζει πολύ καλά τον Άντονι Ιραόλα!

Όλα δείχνουν ότι ο Άντονι Ιραόλα θα είναι ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ! Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ, εδώ και λίγες ημέρες έκανε γνωστό, πως υπάρχει «διαζύγιο» με τον Άρνε Σλοτ.

Μπορεί την πρώτη χρονιά να κατέκτησαν μαζί το πρωτάθλημα. Όμως, η φετινή σεζόν δεν ήταν ανάλογη των προσδοκιών και των χρημάτων που «έπεσαν» το καλοκαίρι.

❤️‍🩹 Arne Slot’s open letter to Liverpool Echo touching also on Diogo Jota.



“That only weeks after celebrating together we would lose Diogo is indescribable. More than anything, I want to remember a team-mate, a friend and an incredible human being who touched the lives of… pic.twitter.com/gRt6GPnxPp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

Γι’ αυτό και οι ιθύνοντες της Λίβερπουλ αποφάσισαν να πάνε σε έναν διαφορετικό «δρόμο».

Ο Νο.1 στόχος είναι ο Άντονι Ιραόλα, που μετά από μία «μαγική» σεζόν με την Μπόρνμουθ αποφάσισε να πει «αντίο».

Οι προτάσεις που έχει στα «χέρια» του είναι πάρα πολλές. Όμως, όλα δείχνουν πως το μέλλον του θα είναι στο Μέρσεϊσαϊντ και τη Λίβερπουλ.

Η «άγνωστη αφετηρία» του Ιραόλα που ξεκίνησε απ’ την Κύπρο Ο Άντονι Ιραόλα είναι ο Νο.1 στόχος της Λίβερπουλ, ενώ ξεκίνησαν όλα από την Κύπρο και την ΑΕΚ Λάρνακας.

Σε ένα deal που όταν οριστικοποιηθεί θα έχει «παίξει» μεγάλο ρόλο και ένας άνθρωπος-κλειδί.

Ποιος είναι αυτός; Ο Ρίτσαρντ Χιουζ! Ο τεχνικός διευθυντής των «reds» γνωρίζει αρκετά καλά τον Ισπανό τεχνικό.

Οι δύο τους είχαν συνεργαστεί και στο πρόσφατο παρελθόν. Το 2023 η Μπόρνμουθ έψαχνε τον νέο της προπονητή και αποφάσισε να δώσει τα «κλειδιά» της στον Άντονι Ιραόλα που ερχόταν από μισή σεζόν στην Κύπρο και τρία χρόνια στη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Όπως έδειξε η ιστορία ήταν μία επιτυχημένη επιλογή, με τα «κεράσια» να αλλάζουν το status τους για τα καλά.

Την πρώτη σεζόν του Άντονι Ιραόλα ο Ρίτσαρντ Χιουζ ήταν στην Μπόρνμουθ και συνεργάστηκε μαζί του.

Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι θα έχουμε ένα reunion, με τους δύο τους να είναι έτοιμοι για μία νέα «αποστολή».

Αυτή τη φορά όχι στα «κεράσια», αλλά στη Λίβερπουλ!