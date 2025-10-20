Ο Μπάμπης Κωστούλας έζησε το όνειρό του, καθώς έκανε ντεμπούτο με την Μπράιτον στην Premier League. Σε ένα ματς, όπου είχε την ευκαιρία να «ανταμωθεί» με τον Στέφανο Τζίμα. Ποιοι ήταν οι τελευταίοι Έλληνες ποδοσφαιριστές, που έκαναν κάτι παρόμοιο;

Η Μπράιτον αποφάσισε να «επενδύσει» στην Ελλάδα! Κι όμως, μία ομάδα της Premier League, πριν από λίγους μήνες αποφάσισε να δαπανήσει αρκετά χρήματα, για να κάνει δικούς της δύο ποδοσφαιριστές από τη χώρα μας.

Η αρχή έγινε με τον Στέφανο Τζίμα, καθώς τον «έκλεισε» από τον Γενάρη, για να τον έχει το καλοκαίρι. Ωστόσο, δεν έμεινε εκεί.

Πριν από λίγους μήνες αποφάσισε να «χτυπήσει» την πόρτα του Ολυμπιακού για τον Μπάμπη Κωστούλα! Οι «γλάροι» έδωσαν ένα τεράστιο ποσό, για τα ελληνικά δεδομένα και μπόρεσαν να κάνουν δικό τους τον νεαρό επιθετικό.

Από το Νταμπίζας-Γεωργιάδης στο Κωστούλας-Τζίμας: Όλα τα ελληνικά δίδυμα της Premier League! (video) Η ελληνική «παροικία» της Μπράιτον μεγαλώνει, με τον Μπάμπη Κωστούλα και τον Στέφανο Τζίμα να γίνονται το Νο.6 δίδυμο από τη χώρα μας που έχει την ευκαιρία να παίξει μαζί στην Premier League.

Από την πρώτη στιγμή, που θα ταξίδεψαν στην Αγγλία και οι δύο θα περιμέναν πώς και πώς το ντεμπούτο τους στην Premier League.

Ο Στέφανος Τζίμας «χάρηκε» πρώτος, καθώς στις 13 Σεπτεμβρίου ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ τον «έριξε» στη «μάχη» με την Μπόρνμουθ (13/09, 2-1).

Σχεδόν έναν μήνα αργότερα ήρθε και η σειρά του Μπάμπη Κωστούλα! Απέναντι στη Νιούκαστλ (18/10, 2-1) έγινε ο νεότερος Έλληνας, που παίζει στην Premier League. Κι όχι μόνο αυτό, καθώς «μοιράστηκε» τον αγωνιστικό χώρο, με τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ.

Πότε είδαμε για τελευταία φορά ένα ελληνικό δίδυμο να παίζει παρέα στην Premier League;

Ένα λεπτό συμμετοχής ήταν αρκετό: Ο Κωστούλας, «πάτησε» Premier League & «έσπασε» ρεκόρ! Ό,τι δεν μπόρεσε να καταφέρει ο Στέφανος Τζίμας το έκανε ο Μπάμπης Κωστούλας, καθώς με το που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο του Μπράιτον – Νιούκαστλ (18/10, 2-1) έγραψε ιστορία!

Από το Γιαννούλης – Τζόλης, στο Τζίμας – Κωστούλας

Για να βρούμε την απάντηση θα πρέπει να «σκαλίσουμε» δύο ποδοσφαιριστές, που έπαιξαν στον ΠΑΟΚ!

H Nόριτς το 2021 αποφάσισε να κάνεις δικούς της τους Δημήτρη Γιαννούλη και Χρήστο Τζόλη, με μία διαφορά λίγων μηνών! Επομένως, στην τελευταία σεζόν που ήταν η ομάδα στην 1η κατηγορία της Αγγλίας δήλωσαν «παρών»!

Φυσικά, και έπαιξαν και παρέα! Ωστόσο, πότε ήταν η τελευταία φορά, που «συνεργάστηκαν»;

Αυτό έγινε στην 34η αγωνιστική της σεζόν 2021-22, όταν η Νόριτς αντιμετώπισε τη Νιούκαστλ! Ο Δημήτρης Γιαννούλης είχε ξεκινήσει βασικός, ενώ ο Χρήστος Τζόλης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 75ο λεπτό.

Μπορεί μέχρι πριν από λίγες ώρες, να ήταν το τελευταίο ελληνικό δίδυμο, που είδαμε μαζί στην Premier League. Ωστόσο, το Κωστούλας – Τζίμας ξεκίνησε ήδη να γράφει κοινές συμμετοχές!