Ό,τι δεν μπόρεσε να καταφέρει ο Στέφανος Τζίμας το έκανε ο Μπάμπης Κωστούλας, καθώς με το που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο του Μπράιτον – Νιούκαστλ (18/10, 2-1) έγραψε ιστορία!

Ο Μπάμπης Κωστούλας, από την περασμένη σεζόν, έχει προκαλέσει «θόρυβο» με τα όσα έχει καταφέρει.

Μετά την κατάκτηση του Youth League, μπόρεσε να «εξαργυρώσει» μία θέση στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Κι όχι μόνο αυτό, καθώς πήρε χρόνο συμμετοχής, εντυπωσίασε και «κέρδισε» μία πλουσιοπάροχη μεταγραφή.

Η Μπράιτον «χτύπησε» την πόρτα των Πειραιωτών και έδωσε ένα πολύ μεγάλο ποσό, για να τον κάνει δικό τους!

Μπορεί να έχει περάσει αρκετός καιρός από την ημέρα, που υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, αλλά ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ τον «πρόσεχε» ιδιαίτερα.

Στόχος του Γερμανού τεχνικού ήταν να προσαρμοστεί πλήρως στον ρυθμό της Premier League, ώστε να κάνει ντεμπούτο. Και έτσι έγινε! Απέναντι στη Νιούκαστλ (18/10, 2-1) μπορεί να μπήκε στo 90o λεπτό του ματς, αλλά έγραψε ιστορία!

Ο νεότερος Έλληνας της Premier League

Από όταν πήρε μεταγραφή ο Μπάμπης Κωστούλας στην Μπράιτον υπήρχε ένα ρεκόρ, που ήταν «ανοιχτό»!

Ποιο ήταν αυτό; Εκείνο του νεότερου Έλληνα, που κάνει ντεμπούτο στην Premier League!

Μπορεί ο Στέφανος Τζίμας να μην… πρόλαβε, αλλά ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού μπόρεσε να δυσκολέψει την πρωτιά!

Κι αυτό, γιατί έγινε ο πρώτος 18χρονος Έλληνας, που παίζει στο -ίσως- καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο! Από ποιον μπόρεσε να «κλέψει» την κορυφή; Από έναν ποδοσφαιριστή, που ελάχιστοι θα μπορέσουν να μαντέψουν.

Ο Απόστολος Βέλλιος, πριν από 14 χρόνια έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο αγγλικό πρωτάθλημα, με τη φανέλα της Έβερτον.

Πόσο χρονών ήταν τότε; Στις 2 Απριλίου του 2011, έγραψε ιστορία, καθώς σε ηλικία 19 ετών, δύο μηνών και 25 ημερών πήρε την πρωτιά, που έχει μέχρι και πριν λίγες ώρες!

Ωστόσο, στο Μπράιτον – Νιούκαστλ (18/10, 2-1) είδε τον Μπάμπη Κωστούλα να ανεβάζει τον «πήχη», καθώς όποιος θέλει να τον «ξεπεράσει» θα πρέπει να κάνει ντεμπούτο, πριν γίνει 18 χρονών, τεσσάρων μηνών και 18 ημερών!

