Πολύς «θόρυβος» τις τελευταίες ώρες στα ΜΜΕ του εξωτερικού για τον Χρήστο Τζόλη και το «φλερτ» με την Άρσεναλ! Ωστόσο, για να γίνει η μεταγραφή πρέπει να έχουμε και ορισμένα ρεκόρ!

Ο Χρήστος Τζόλης στην Άρσεναλ; Κι όμως, τις τελευταίες ώρες έχει «ακουστεί» πάρα πολύ έντονα. Όπως αναφέρει και ο έγκριτος δημοσιογράφος, Νταβίντ Ορνστέιν οι πρωταθλητές Αγγλίας εξετάζουν πάρα πολύ σοβαρά τον Έλληνα εξτρέμ!

Ο παίκτης της Κλαμπ Μπριζ προέρχεται από μία «μαγική» σεζόν, που έκανε ό,τι ήθελε στην Jupiler Pro League, «γράφοντας» 22 γκολ και 29 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις!

Arsenal have been offered Club Brugge forward Christos Tzolis and are considering accelerating a move for the Greek 🔴⁣ pic.twitter.com/lSls3XCsrl — Match of the Day (@BBCMOTD) June 12, 2026

Γι’ αυτό και οι «κανονιέρηδες» θέλουν να εντάξουν στο δυναμικό τους τον 24χρονο ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει μία σειρά από ρεκόρ. Πιο συγκεκριμένα, η «τιμή» του Χρήστου Τζόλη είναι στα 40.000.000 ευρώ!

Ένα ποσό πάρα πολύ μεγάλο, όταν μιλάμε για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, θα είναι και ρεκόρ μεταγραφής, αφού θα «ξεπεράσει» τα 36.000.000 ευρώ του Κώστα Μανωλά, όταν πήγε στη Νάπολι.

🚨🔴⚪️ Arsenal make initial approach for Christos Tzolis as potential new winger with contacts started on player/club side.



He’s among options considered but not only one, Jeremy Monga remains separate deal for future and advancing.



Rogers/Barcola & more remain top targets. pic.twitter.com/lJyqSvvpVX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026

Την ίδια ώρα, θα μιλάμε και για το ρεκόρ αποχώρησης από την Κλαμπ Μπριζ, αφού είχε πουλήσει τον Τσάρλες Ντε Κετελάρε έναντι 37.500.000 ευρώ τη σεζόν 2022-23! Αυτή, μάλιστα, είναι και η πιο δαπανηρή αποχώρηση από έναν σύλλογο του Βελγίου!

Επομένως, ο Χρήστος Τζόλης είναι έτοιμος να «σπάσει» όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τρία ρεκόρ, αν τελικά γίνει η μεταγραφή του.

Μετά από μία σεζόν που είναι και το «διαβατήριό» του για τη συνέχεια.