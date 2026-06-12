Τζέιντον Σάντσο και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «χωρίζουν» τους δρόμους, μετά από έναν «γάμο» που δεν είχε… επιτυχία!

Το καλοκαίρι του 2021 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε το μεγάλο «μπαμ» στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς κατάφερε να… αρπάξει τον Τζέιντον Σάντσο!

Ο Άγγλος εξτρέμ έκανε φανταστικά πράγματα με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ και κέρδισε το «διαβατήριό» του, για να πάει στην Αγγλία.

Παρ’ όλα αυτά, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα περίμενε κανείς. Πολλοί τραυματισμοί, αλλά και η «φτωχή» αγωνιστική απόδοση του Τζέιντον Σάντσο έφεραν συνεχόμενους δανεισμούς.

🚨 OFFICIAL: Jadon Sancho leaves Man United as free agent after 5 years since joining on £75m deal from BVB.



United’s 4th most expensive signing ever says goodbye on a free after Aston Villa loan. pic.twitter.com/g8a4ggVjNO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026

Ο πρώτος ήρθε τον Γενάρη του 2024, όταν και η Μπορούσια Ντόρτμουντ αποφάσισε να εντάξει στο δυναμικό της τον πρώην «αστέρα» της!

Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς η Τσέλσι ήταν αυτή που «χτύπησε» την πόρτα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Και πάλι δανεισμός, και πάλι επιστροφή το καλοκαίρι της επόμενης χρονιάς.

Η σεζόν 2025-26 και πάλι βρήκε τον Τζέιντον Σάντσο σε άλλα «λημέρια», αφού η Άστον Βίλα αποφάσισε να τον κάνει δικό της!

Manchester United have confirmed Jadon Sancho will depart the club as a free agent following the conclusion of his contract.



Sancho has not played for United since the Community Shield in August 2024, having joined the club from Borussia Dortmund for €85million in July 2021.… pic.twitter.com/l0c0Y74JYh — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 10, 2026

Και πάλι με μορφή δανεισμού, αλλά ούτε εκεί αποφασίστηκε να γίνουν περισσότερες διαδικασίες, ώστε να παραμείνει στο κλαμπ.

Γι’ αυτό και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να… απαλλαγεί μία και καλή από το τεράστιo συμβόλαιό του.

Manchester United have confirmed Jadon Sancho's departure as a free agent five years after his £73m transfer from Borussia Dortmund.



👕 Games played: 83

⚽ Goals: 12

🅰️ Assists: 6



Telegraph Sport has ranked him the worst Old Trafford signing of the post-Sir Alex Ferguson era.… pic.twitter.com/M0TngAjGIQ — Telegraph Football (@TeleFootball) June 10, 2026

Πλέον, ο Τζέιντον Σάντσο κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά και οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να επιχειρήσει να τον αγοράσει. Ποιο είναι το πιο «τρελό» της υπόθεσης;

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής μπορεί να μην έρχεται από εντυπωσιακές σεζόν, αλλά έγινε κατά δύο ευρωπαϊκά τρόπαια πιο «πλούσιος»!