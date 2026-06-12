Το καλοκαίρι του 2021 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε το μεγάλο «μπαμ» στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς κατάφερε να… αρπάξει τον Τζέιντον Σάντσο!
Ο Άγγλος εξτρέμ έκανε φανταστικά πράγματα με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ και κέρδισε το «διαβατήριό» του, για να πάει στην Αγγλία.
Παρ’ όλα αυτά, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα περίμενε κανείς. Πολλοί τραυματισμοί, αλλά και η «φτωχή» αγωνιστική απόδοση του Τζέιντον Σάντσο έφεραν συνεχόμενους δανεισμούς.
Ο πρώτος ήρθε τον Γενάρη του 2024, όταν και η Μπορούσια Ντόρτμουντ αποφάσισε να εντάξει στο δυναμικό της τον πρώην «αστέρα» της!
Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς η Τσέλσι ήταν αυτή που «χτύπησε» την πόρτα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Και πάλι δανεισμός, και πάλι επιστροφή το καλοκαίρι της επόμενης χρονιάς.
Η σεζόν 2025-26 και πάλι βρήκε τον Τζέιντον Σάντσο σε άλλα «λημέρια», αφού η Άστον Βίλα αποφάσισε να τον κάνει δικό της!
Και πάλι με μορφή δανεισμού, αλλά ούτε εκεί αποφασίστηκε να γίνουν περισσότερες διαδικασίες, ώστε να παραμείνει στο κλαμπ.
Γι’ αυτό και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να… απαλλαγεί μία και καλή από το τεράστιo συμβόλαιό του.
Πλέον, ο Τζέιντον Σάντσο κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά και οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να επιχειρήσει να τον αγοράσει. Ποιο είναι το πιο «τρελό» της υπόθεσης;
Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής μπορεί να μην έρχεται από εντυπωσιακές σεζόν, αλλά έγινε κατά δύο ευρωπαϊκά τρόπαια πιο «πλούσιος»!