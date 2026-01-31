Και το όνομα του Μπάμπη Κωστούλα ξανά στην επικαιρότητα της Αγγλίας! Όχι αυτή τη φορά δεν σκόραρε, ούτε έδωσε ασίστ!
Ωστόσο, μπόρεσε να «τρελάνει» τους πάντες, χωρίς να… ακουμπήσει την μπάλα! Κι όμως, αφού παραλίγο μία τρομερή του έμπνευση να κάνει τη διαφορά και να δώσει τη νίκη στην ομάδα του!
Στην 24η αγωνιστική της Premier League, η Μπράιτον φιλοξένησε την Έβερτον (31/01, 1-1). Ο Έλληνας επιθετικός δεν ξεκίνησε την αναμέτρηση και πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 70ο λεπτό.
Η αλήθεια είναι πως ελάχιστες φορές, μπόρεσε να πάρει την μπάλα στα πόδια του, αλλά ήταν εκείνος, που «ξεκλείδωσε» την άμυνα των «ζαχαρωτών»!
Το «πώς»; Απλά με μία προσποίηση! Στο 73’ ο Γιασίν Αγιάρι «έσπασε» την μπάλα προς το σημείο του πέναλτι.
Ο Μπάμπης Κωστούλας κινήθηκε προς αυτήν και ο Τζέιμς Τρακόφσκι πήγε να τον μαρκάρει. Ωστόσο, ο 18χρονος επιθετικός είχε δει ότι από πίσω του είναι ολομόναχος ο Πασκάλ Γκρος!
Γι’ αυτό αποφάσισε να αφήσει την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του και ο Γερμανός συμπαίκτης του, με ένα άψογο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα!
Κι όμως, χωρίς να σκοράρει, χωρίς να κάνει ασίστ, χωρίς καν να… ακουμπήσει την μπάλα κατάφερε να «τρελάνει» τους πάντες.
Όμως, αυτή η τρομερή του έμπνευση δεν συνδυάστηκε και με νίκη. Κι αυτό, γιατί η ομάδα του δέχτηκε την ισοφάριση στο φινάλε, με τον Μπέτο να σκοράρει στα… χασομέρια και να κάνει το 1-1.
Σε μία αναμέτρηση, που η τρομερή ενέργεια του Μπάμπη Κωστούλα, ήταν χωρίς καμία αμφιβολία και το highlight της.