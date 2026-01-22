Ο Μπάμπης Κωστούλας έζησε μία στιγμή που δεν θα ξεχάσει ποτέ, αλλά χωρίς να το γνωρίζει, χάρισε δύο ανεξίτηλα χαμόγελα!

Ο Μπάμπης Κωστούλας, δίχως αμφιβολία, θα θυμάται για όλη του τη ζωή το απίθανο γκολ που σημείωσε απέναντι στην Μπόρνμουθ.

Η Μπράιτον ήταν πίσω στο σκορ, στην έδρα της, με 0-1, όμως ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού δεν είχε πει την τελευταία του λέξη.

Ο Κωστούλας αποθεώθηκε από τον Ανρί: «Έχει κάτι απαραίτητο για την Premier League!» Τι ανέφερε ο Τιερί Ανρί, μετά το εντυπωσιακό ψαλιδάκι που σκόραρε με τη φανέλα της Μπράιτον ο Μπάμπης Κωστούλας.

Σκόραρε με το… σήμα κατατεθέν του Αγιούμπ Ελ Κααμπί και με αυτό το απίθανο ψαλιδάκι, στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού για την 22η αγωνιστική της Premier League, έγραψε το τελικό 1-1.

Ακόμα κι αν χάρισε έναν πολύτιμο βαθμό στην ομάδα του, μάλλον το σημαντικότερο ήταν κάτι που έλαβε χώρα στις εξέδρες του «Άμεξ». Και αυτό, καθώς ο Κωστούλας αποτέλεσε την αιτία για δύο ανεξίτηλα χαμόγελα και πολλή συγκίνηση!

Ο Κωστούλας το είχε… ξανακάνει: Το απίθανο ψαλιδάκι στα 14 του! (video) Κι όμως, το ψαλιδάκι του Μπάμπη Κωστούλα, δεν ήταν το πρώτο που πετυχαίνει στην καριέρα του, καθώς το είχε κάνει ξανά στα 14 του!

Ένας πατέρας παρακολουθούσε στο γήπεδο την αναμέτρηση, παρέα με τον μικρό του γιο. Αμφότεροι φαίνεται πως απόλαυσαν ιδιαιτέρως το μυθικό γκολ που πέτυχε ο Κωστούλας.

Μάλιστα, ο πατέρας θέλησε να μοιραστεί αυτήν την «τέλεια στιγμή» που μοιράστηκε με τον γιο του στο γήπεδο, αποκαλύπτοντας πως ο μικρός ήταν τόσο χαρούμενος για αυτό που έζησε, που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του!

«Φωτογραφία λίγο μετά το γκολ του Κωστούλα. Δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ τόσο συγκινημένο σε αγώνα, ξέσπασε σε κλάματα. Όταν ηρέμησε, είπε πως απλώς δεν μπορούσε να το συγκρατήσει. Το ποδόσφαιρο και η Άλμπιον. Στο αίμα του. Ευχαριστούμε Μπάμπη που μας χάρισες μια ανάμνηση ζωής!», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ».