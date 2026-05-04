Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά αν η Τότεναμ έπαιζε μόνο εκτός τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά!

Τα πράγματα για την Τότεναμ δεν έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Μπορεί την περασμένη σεζόν να κατέκτησε το Europa League, όμως, η φετινή αγωνιστική χρόνια ήταν μία «καταστροφή».

Οι Λονδρέζοι έμειναν εκτός από τα εγχώρια τρόπαια, το Champions League, ενώ «κινδυνεύει» με τον υποβιβασμό.

Τις τελευταίες αγωνιστικές μπόρεσε να πάρει… ανάσα, έκανε το 2/2 απέναντι σε Γουλβς (25/04, 0-1) και Άστον Βίλα (03/05, 1-2) και βγήκε από την «επικίνδυνη ζώνη».

Παρ’ όλα αυτά, είναι ακόμα σε δύσκολη θέση, αφού απέχει μονάχα έναν βαθμό από τη Γουέστ Χαμ.

🚨 Tottenham are now out or the relegation zone following two wins under De Zerbi. 📈 pic.twitter.com/fA0457WRkX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2026

Τι είναι αυτό που «πληγώνει» πάρα πολύ την Τότεναμ; Το γήπεδό της! Κι όμως, αφού εντός έδρας τα αποτελέσματά της είναι απογοητευτικά.

Πιο συγκεκριμένα, είναι η ομάδα με τη χειρότερη συγκομιδή βαθμών στο «σπίτι» της, μαζί με την Μπέρνλι, που έχουν 11.

Ωστόσο, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, αν κοιτάξουμε τα αποτελέσματά της, μακριά από το γήπεδό της!

Tottenham have won back-to-back Premier League games for the first time since the opening two matches of the season.



Spurs have picked up more points in their last two matches (6) than in the previous 14 PL games combined (5). 🤯 pic.twitter.com/pz6dpdVe4e — Squawka (@Squawka) May 3, 2026

Αν η Τότεναμ έπαιζε εκτός έδρας μονίμως θα ήταν στην τρίτη θέση της Premier League. Κι όμως, μπορεί να ακουστεί «τρελό», αλλά οι Λονδρέζοι έχουν 26 βαθμούς.

Περισσότερους έχουν μονάχα η Μάντσεστερ Σίτι και η Άρσεναλ. Δηλαδή, οι δύο ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα.

Όμως, ακόμα και έτσι, ακόμα και αν τα «σπιρούνια» είναι χαμηλά, αν τελικά καταφέρουν να σωθούν ξέρουν πού θα το «χρωστούν».

Και όχι, αυτό δεν θα έχει να κάνει με τη «δύναμη» του γηπέδου της…