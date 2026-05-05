Μπορεί πριν από λίγο καιρό να ήταν φαβορί για τον υποβιβασμό, όμως, η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει «μεταμορφωθεί» για τα καλά με τον Βίτορ Περέιρα!

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει «μεταμορφωθεί» για τα καλά. Μπορεί πριν λίγες εβδομάδες να ήταν ένα από τα φαβορί για τον υποβιβασμό, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Από την Day 1 του Βίτορ Περέιρα τα «πεπραγμένα» της είναι εντυπωσιακά και η παραμονή μοιάζει ως το πιο πιθανό σενάριο.

Κι όχι μόνο αυτό, αφού η σεζόν της μπορεί να «συνδυαστεί» και με την κατάκτηση του Europa League.

Άλλωστε, έχει αποκτήσει πλεονέκτημα έναντι της Άστον Βίλα, μετά τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης.

Προφανώς και η άφιξη του Πορτογάλου τεχνικού έχει φέρει έναν διαφορετικό «αέρα» στη Νότιγχαμ Φόρεστ, που τον τελευταίο καιρό δεν… βλέπει κανέναν στην Premier League!

12 goals in our last three @PremierLeague matches. 🎯 pic.twitter.com/AkdKSReAvm — Nottingham Forest (@NFFC) May 4, 2026

Νότιγχαμ Φόρεστ, η πιο «φορμαρισμένη» ομάδα της Premier League

Πριν ο Βίτορ Περέιρα αναλάβει τα ηνία του κλαμπ από τον Σον Ντάις τα πράγματα δεν πήγαιναν πολύ καλά. Η Νότιγχαμ Φόρεστ είχε μείνει χωρίς νίκη για περίπου 2.5 μήνες στην Premier League.

Σε ένα διάστημα που είχε «αλλάξει» τον πάγκο της για τέταρτη φορά και ήταν ακόμη σε ένα «μεταβατικό» στάδιο.

Παρ’ όλα αυτά, ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακός βρήκε το «κλειδί» και έχει «φτιάξει» την πιο «φορμαρισμένη» ομάδα της Premier League! Κι όμως, αφού αν δούμε τις τελευταίες πέντε αγωνιστικές, η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι το κλαμπ με τους περισσότερους βαθμούς.

❓ How many more points do 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Nottingham Forest need to stay up?



Remaining schedule:

✈️ Chelsea

🏠 Newcastle

✈️ Man Utd

🏠 Bournemouth



The lowest point tally that gives them >90% chance of avoiding relegation is 41 pts, so that's 2 more pts.



If they lose all 4 matches and stay… pic.twitter.com/59Kxk1yGMm — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 4, 2026

Πιο συγκεκριμένα, έχει «μαζέψει» συνολικά 13 βαθμούς, την ώρα που Μπόρνμουθ, Λιντς και Μάντσεστερ Σίτι έχουν 11!

Από εκεί και πέρα, ο σύλλογος του Πορτογάλου τεχνικού «τρέχει» ένα εντυπωσιακό σερί, αφού μετράει 10 ματς χωρίς ήττα!

Κι όλα αυτά, ενώ σε πολλές αναμετρήσεις «παίζει» τη… ζωή της στο αγγλικό πρωτάθλημα, αλλά και για έναν ευρωπαϊκό τελικό.