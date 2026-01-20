Πάλι καλά που ο Μπάμπης Κωστούλας είχε «κλειδώσει» την επιλογή του και δεν άκουσε όσους φώναζαν για πάσα, πριν το ψαλιδάκι του!

O Mπάμπης Κωστούλας τις τελευταίες ώρες προκάλεσε «θόρυβο» σε όλη την Ευρώπη!

Στην 22η αγωνιστική της Premier League, αν και έπαιξε για μικρό χρονικό διάστημα, μπόρεσε να «λάμψει». Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 78ο λεπτό και στο 90+1’ πέτυχε ένα ΤΡΟΜΕΡΟ ΓΚΟΛ!

Ένα ανάποδο ψαλιδάκι άφησε «άγαλμα» τον Τζόρτζε Πέτροβιτς και μπόρεσε να αφήσει με το «αχ» την Μπόρνμουθ, που ήταν κοντά στη νίκη.

Μπορεί η Μπράιτον να μην πήρε τη νίκη, καθώς η αναμέτρηση έληξε με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 (19/01), αλλά παραμένει μία αξέχαστη στιγμή για τον Μπάμπη Κωστούλα.

Μία στιγμή, που θα μπορούσε να μην είχε έρθει, αν απλά είχε ακούσει τις… φωνές! Κι όμως, αν παρατηρήσουμε καλύτερο το βίντεο από το απίθανο ψαλιδάκι του, θα δούμε πως υπήρχε ένας συμπαίκτης του που ήθελε πάσα.

Όσο η μπάλα «ταξίδευε» στον αέρα και ο Μπάμπης Κωστούλας έκανε κοντρόλ με το στήθος, ο Γιανκούμπα Μίντεχ τη ζητούσε επίμονα.

Κι αυτό, γιατί είχε «καθαρό» τοπίο και ήταν έτοιμος να «εκτελέσει». Ωστόσο, πού να ήξερε;

Ο Μπάμπης Κωστούλας είχε «κλειδώσει» την επιλογή του. Αμέσως σηκώθηκε στον αέρα και με ένα φανταστικό τρόπο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Αφρικανός συμπαίκτης του, όσο και να ζητούσε ένα «σπάσιμο», όταν είδε τι έκανε ο Έλληνας ποδοσφαιριστής τα… ξέχασε όλα.

Trust the moment ✂️💙 pic.twitter.com/RNRrlPs628 — Charalampos Kostoulas (@c_kostoulas) January 20, 2026

Έτρεξε επάνω του και πανηγύρισαν μαζί ένα γκολ, που μόνο κάθε μέρα δεν βλέπουμε!

Κι όμως, θα μπορούσε η ιστορία να είχε «γραφτεί» διαφορετικά, απλά αν ο Μπάμπης Κωστούλας έδινε πάσα στον Γιανκούμπα Μίντεχ.

Ωστόσο, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού δεν «άκουσε» και πολύ καλά έκανε. Άλλωστε, το αποτέλεσμα ήταν το -λιγότερο- εντυπωσιακό!