Η Premier League έχει εκπλήξεις και ανατροπές μέχρι το τέλος. Η Μάντσεστερ Σίτι «γκέλαρε» και έτσι, η Άρσεναλ πλέον «εκτόξευσε» τις πιθανότητες κατάκτησης!

Η Premier League μοιάζει να βρίσκεται ξανά στα… χέρια της Άρσεναλ!

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Έβερτον, αφήνοντας δύο πολύτιμους βαθμούς εκτός έδρας (04/05, 3-3), έστω κι αν «έσωσε» την ισοπαλία στο φινάλε.

Πώς αντιμετώπισε ο Γκουαρδιόλα την απώλεια βαθμών της Μάντσεστερ Σίτι; Ο Πεπ Γκουαρδιόλα φαίνεται πως δεν σταμάτησε να πιστεύει στην κατάκτηση της Premier League, παρά την απώλεια βαθμών της Μάντσεστερ Σίτι.

Αυτή η απώλεια βαθμών ανατρέπει ξανά τις ισορροπίες στη μάχη του τίτλου, καθώς η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα βρίσκεται πλέον στο -5 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ —έχοντας βέβαια έναν αγώνα λιγότερο— η οποία αποκτά σημαντικό πλεονέκτημα λίγο πριν το φινάλε.

Φυσικά, όταν γίνεται λόγος για το αγγλικό πρωτάθλημα, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί με βεβαιότητα πως έχει κριθεί κριθεί κάτι, μέχρι να ολοκληρωθεί και η τελευταία αγωνιστική.

Πάντως, με τα τωρινά δεδομένα, οι πιθανότητες των Λονδρέζων για κατάκτηση του τίτλου έχουν εκτοξευθεί.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City salvage a point at Everton at the death, but this draw was still a big step back in the 🏆 race.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal now at 91% to win the league!



👉 Full probabilities and scenarios for 60+ leagues available in our 🕹️ Simulator pic.twitter.com/DbLBLgrNX8 — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 4, 2026

Όπως αναφέρει το «Football Meets Data», η Άρσεναλ, πλέον, κατά 90.9% θα τερματίσει στην πρώτη θέση της Premier League, με τη Μάντσεστερ Σίτι να έχει μόλις 9.1% πιθανότητες!

Πρόκειται για μία εντυπωσιακή αλλαγή, ιδίως εάν αναλογιστούμε πως μετά τη νίκη των «πολιτών» στο ντέρμπι με την Άρσεναλ, είχαν τις πιθανότητες 56-44 υπέρ τους!