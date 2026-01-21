Κι όμως, το ψαλιδάκι του Μπάμπη Κωστούλα, δεν ήταν το πρώτο που πετυχαίνει στην καριέρα του, καθώς το είχε κάνει ξανά στα 14 του!

Oι τελευταίες ώρες ανήκουν -και όχι άδικα- στον Μπάμπη Κωστούλα.

Ο Έλληνας επιθετικός στην 22η αγωνιστική της Premier League «τρέλανε» τους πάντες! Μπορεί ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ να τον έριξε στον αγωνιστικό χώρο στο 78’, αλλά αυτά τα λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να «λάμψει».

Η Μπράιτον ήταν πίσω στο σκορ κόντρα στην Μπόρνμουθ (19/01, 1-1), μέχρι και τη συμπλήρωση της κανονικής διάρκειας του ματς.

Ευτυχώς ο Κωστούλας δεν τον άκουσε: Θα του «χαλούσε» το ψαλιδάκι! (video) Πάλι καλά που ο Μπάμπης Κωστούλας είχε «κλειδώσει» την επιλογή του και δεν άκουσε όσους φώναζαν για πάσα, πριν το ψαλιδάκι του!

Ωστόσο, στα… χασομέρια, ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε ένα γκολ, που δεν θα το ξεχάσει ποτέ! Με ένα απίθανο ψαλιδάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και πανηγύρισε έξαλλα με τους συμπαίκτες του.

Όμως, αυτή δεν είναι η μοναδική φορά, που κατάφερε κάτι παρόμοιο. Κι όμως, μπορεί πολλοί να μην το γνωρίζουν, αλλά έχει πετύχει ένα πανομοιότυπο γκολ, όταν ήταν 14 ετών!

Το απίθανο ψαλιδάκι του Κωστούλα, όταν ήταν 14 ετών

Γυρνάμε τον χρόνο πίσω, περίπου μία 5ετία. Για την ακρίβεια, πηγαίνουμε στις 21 Νοεμβρίου του 2021.

Η Κ15 του Ολυμπιακού αντιμετωπίζε στο γήπεδο της Προοδευτικής την αντίστοιχη ομάδα του ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα.

Οι Πειραιώτες κέρδισαν εκείνο το παιχνίδι, με highlight το γκολ που είχε ο επιθετικός τους.

Ποιος ήταν αυτός; Μα φυσικά, ο Μπάμπης Κωστούλας! Η μπάλα ήταν στον αέρα και ο -τότε- 14χρονος ποδοσφαιριστής δεν το σκέφτηκε και πάρα πολύ.

Trust the moment ✂️💙 pic.twitter.com/RNRrlPs628 — Charalampos Kostoulas (@c_kostoulas) January 20, 2026

Σηκώθηκε και με ένα απίθανο ψαλιδάκι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα! Ακριβώς, ό,τι έκανε και απέναντι στην Μπόρνμουθ (19/01, 1-1) πριν από μόλις λίγες ώρες.

Σε μία… προειδοποίηση του Έλληνα επιθετικού, για το τι μπορεί να κάνει, ενώ η μπάλα είναι στον αέρα και εκείνος έχει πλάτη στο τέρμα!

Μάλλον, ο Λιούις Ντανκ δεν είχε άδικο στις δηλώσεις του, που είπε ότι τον έχει δει να βάζει πιο ωραία γκολ. Έτσι και αλλιώς, και τα παλαιότερα χρόνια ο Μπάμπης Κωστούλας είχε σκοράρει με ένα εξίσου φαντασικό ψαλιδάκι!

Δείτε στην παρακάτω δημοσίευση τα δύο ψαλιδάκια του Μπάμπη Κωστούλα: