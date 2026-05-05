Ο Πεπ Γκουαρδιόλα φαίνεται πως δεν σταμάτησε να πιστεύει στην κατάκτηση της Premier League, παρά την απώλεια βαθμών της Μάντσεστερ Σίτι.

Στην εκτός έδρας αναμέτρησή της με την Έβερτον για την 35η αγωνιστική της Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι δεν κατάφερε να εξαργυρώσει το προβάδισμα που πήρε στο πρώτο ημίχρονο, μένοντας τελικά στο ισόπαλο 3-3 (04/05).

Αυτή η απώλεια βαθμών ανατρέπει ξανά τις ισορροπίες στη μάχη του τίτλου, καθώς η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα βρίσκεται πλέον στο -5 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ —έχοντας βέβαια έναν αγώνα λιγότερο— η οποία αποκτά σημαντικό πλεονέκτημα λίγο πριν το φινάλε.

Ο Ισπανός προπονητής, , αν και παραδέχθηκε ότι πλέον η τύχη δεν είναι στα χέρια της ομάδας του, τόνισε πως τίποτα ακόμα δεν έχει κριθεί.

Pep 💬 (On tonight's result) It’s better to have a point than no point. It would be better to win the game than have the point.



Many things happened. The difficulty of the opponent, incredibly aggressive. We were there in the first half and exceptional then second half they… pic.twitter.com/QR1j7ZgRER — Manchester City (@ManCity) May 4, 2026

Αναλυτικά, όσα είπε ο Πεπ Γκουαρδιόλα:

«Ένας βαθμός είναι καλύτερος από το να μην έχουμε κανέναν βαθμό, αλλά θα ήταν καλύτερο να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι. Πολλά πράγματα συνέβησαν, η δυσκολία του αντιπάλου, ο απίστευτα επιθετικός τρόπος που έπαιξε. Είχαμε ψυχραιμία στο πρώτο ημίχρονο και αφού έκαναν ένα βήμα μπροστά (στο δεύτερο ημίχρονο) ίσως να μην είχαμε την διάθεση που είχαμε στο πρώτο. Το δεύτερο και το τρίτο γκολ μας ήταν εξαιρετικά όμως και πήραμε έναν βαθμό.

Ο τίτλος ήταν στα χέρια μας και στα χέρια της Άρσεναλ πριν από τον αγώνα, πλέον όμως δεν είναι στα χέρια μας. Έχουμε την Μπρέντφορντ το Σάββατο, συνεχίζουμε και θα δούμε τι θα συμβεί.

Ξέραμε ότι έπρεπε να κερδίσουμε το παιχνίδι με όσα παιχνίδια μας απέμεναν, αλλά χωρίς αυτό το συναίσθημα δεν μπορείς να επιστρέψεις. Αν τα παρατήσεις, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που κάναμε εμείς απόψε».