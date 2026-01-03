Ο Μπάμπης Κωστούλας «έλαμψε» απέναντι στην Μπέρνλι (03/01, 2-0) και ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ «τρίβει» τα χέρια του με τις εμφανίσεις του!

Το νέο έτος άρχισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την Μπράιτον και τον Μπάμπη Κωστούλα! Ο Έλληνας επιθετικός ξεκίνησε βασικός απέναντι στην Μπέρνλι (03/01, 2-0) για πρώτη φορά σε ματς της Premier League στην 20ή αγωνιστική!

Και όχι μόνο αυτό, καθώς με τα όσα έκανε κατάφερε να εντυπωσιάσει τους φίλους των «γλάρων» και τον προπονητή του!

Ο Κωστούλας έφερε «μπελάδες» στη Γουέστ Χαμ με 17 επαφές & ένα «ψαλιδάκι» που ήταν σαν… ασίστ! Τι και αν έπαιξε ελάχιστα και άγγιξε την μπάλα λίγες φορές; Ο Μπάμπης Κωστούλας μπόρεσε να «ανακατέψει» την άμυνα της Γουέστ Χαμ και να… αλλάξει ένα ολόκληρο ματς!

Κατά τη διάρκεια του χρόνου που ήταν στον αγωνιστικό χώρο, ο νεαρός ποδοσφαιριστής ήταν εξαιρετικός και αποτέλεσε μια συνεχόμενη απειλή για την αντίπαλη ομάδα.

Αν δούμε πιο προσεκτικά τα στατιστικά του, γίνεται κατανοητός ο λόγος που προκαλεί τόσο ενθουσιασμό με τις επιδόσεις του.

Η εμφάνιση του Κωστούλα κόντρα στην Μπέρνλι

Έπαιξε συνολικά για 71 λεπτά, πριν μπει στη θέση του ο Πασκάλ Γκρος. Λίγο μετά την έναρξη του αγώνα, στο 10ο λεπτό, λίγο έλειψε να σκοράρει με φανταστική ενέργεια. Ωστόσο, το τέρμα του δεν μέτρησε λόγω οριακού οφσάιντ.

Παρά την… ατυχία του, δεν πτοήθηκε και συνέχισε να πιέζει. Στο 29ο λεπτό, συνέβαλε στο πρώτο γκολ της ομάδας του.

Μετά από ένα σουτ που κόντραρε στα πόδια του, η μπάλα κατευθύνθηκε στον Τζεορτζίνιο Ρουτέρ, ο οποίος σκόραρε, σημειώνοντας την πρώτη ασίστ του Μπάμπη Κωστούλα στην Αγγλία!

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο νεαρός επιθετικός ακούμπησε την μπάλα 37 φορές και είχε ευστοχία 62% στις πάσες του (8/12). Επιπλέον, δημιούργησε μια μεγάλη ευκαιρία και είχε μία πάσα-κλειδί.

Ήταν επίσης εξαιρετικός και στις προσωπικές μονομαχίες, κερδίζοντας 10 από τις 17, με πέντε από αυτές να είναι στον αέρα.

Επιπλέον, σε τρεις περιπτώσεις γύρισε πίσω για να βοηθήσει στην άμυνα, καθιστώντας τη συνολική του απόδοση ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Γεγονός, που χαροποίησε πολύ τον προπονητή του.

Ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ τον επαίνεσε μετά τον αγώνα. Συγκεκριμένα, τόνισε πως η απόδοση του Μπάμπη Κωστούλα είναι η ανταμοιβή για την προσπάθειά του και ευελπιστεί να δει περισσότερες τέτοιες εμφανίσεις στο μέλλον, σύμφωνα με το «The Argus».

Αναλυτικά, τι δήλωσε ο Φαμπιάν Χούρτζελερ:

«Χρειαζόταν να προσαρμοστεί στην ένταση, αλλά είδαμε από την αρχή έναν νεαρό παίκτη με καλές δυνατότητες.

Τα πήγε καλά. Εκμεταλλεύτηκε κάθε προπόνηση, συνέχισε να πιέζει και να εξελίσσεται, και άξιζε να ξεκινήσει βασικός σήμερα.

Υπάρχουν κάποιες διαφορετικές απαιτήσεις που αντιμετώπισε εδώ στην Premier League όσον αφορά τη σωματική διάπλαση, όσον αφορά και το ψυχολογικό κομμάτι.

Αλλά συνολικά ήμουν πολύ ευχαριστημένος με την εξέλιξή του τον τελευταίο μήνα και νομίζω ότι σήμερα ανταμείφθηκε. Ελπίζω να ήταν μόνο η αρχή και να συνεχίσει να πιέζει.

Ωραία, ήμουν ευχαριστημένος. Νομίζω ότι δούλεψε καλά χωρίς στην μπάλα. Είχε δύο ελεύθερες ευκαιρίες, δημιούργησε τις ευκαιρίες, οπότε συνολικά ήμουν ευχαριστημένος με την απόδοσή του».