Η στιγμή που οι παίκτες της Άρσεναλ μαθαίνουν πως είναι πρωταθλητές αξίζει όσο χίλιες λέξεις.

Τα 22 χρόνια αναμονής της Άρσεναλ έλαβαν τέλος, καθώς το ισόπαλο 1-1 (19/05) ανάμεσα σε Μπόρνμουθ και Μάντσεστερ Σίτι έχρισε τους Λονδρέζους και μαθηματικά πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά από το 2004.

Κάπως έτσι, η επερχόμενη εκτός έδρας αναμέτρησή τους με την Κρίσταλ Πάλας για την τελευταία αγωνιστική μετατράπηκε σε τυπική διαδικασία.

Οι ποδοσφαιριστές του Μικέλ Αρτέτα ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση της κορυφής στην Premier League, με την ψυχολογία της ομάδας πλέον να βρίσκεται στα ύψη ενόψει του μεγάλου τελικού του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, στη Βουδαπέστη.

Εκεί, οι «κανονιέρηδες» θα επιδιώξουν να γράψουν ιστορία κατακτώντας το κορυφαίο ευρωπαϊκό τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία τους.

Πάντως, αξίζει να ρίξουμε και μια ματιά στην στιγμή που οι παίκτες της Άρσεναλ μαθαίνουν ότι είναι πρωταθλητές, όπου η αντίδρασή τους είναι… επική!

