Ο «κακός χαμός» στην Αγγλία και την Championship. Η Χαλ με τη Σαουθάμπτον είχαν «κλειδώσει» την παρουσία τους στον τελικό των Play Offs.
Παρ’ όλα αυτά, ένα μεγάλο «σκάνδαλο» έχει «σκάσει» τις τελευταίες ώρες και έφερε νέα δεδομένα.
Όπως αποδείχτηκε η Σαουθάμπτον είχε «κατασκοπεύσει» τρεις φορές τους αντιπάλους της, πριν τις αναμετρήσεις τους!
Κι όμως, οι «Άγιοι» έβλεπαν, αλλά και βιντεοσκοπούσαν παράνομα τις προπονήσεις άλλων ομάδων της Championship.
Γι’ αυτό και όλα είναι στον «αέρα», αφού αποφασίστηκε πως θα έχουμε την αποβολή της Σαουθάμπτον, αλλά και αφαίρεση βαθμών (-4) για την επόμενη σεζόν.
Η έφεση θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, όμως, οι πιθανότητες για αλλαγή της απόφασης δεν είναι με το μέρος της ομάδας του Τόντα Έκερτ.
Ποιο είναι το πιο «παράδοξο» της όλης υπόθεσης; Οι «Αγίοι» τιμωρήθηκαν για τρεις παραβάσεις των κανονισμών.
Κι αυτό, γιατί αποδείχθηκε ότι «κατασκόπευσαν» τη Μίντλεσμπρο, την Ίπσουιτς, αλλά και την Όξφορντ Γιουνάιτεντ.
Όμως, ακόμα και αν είχαν κάποιες παραπάνω πληροφορίες για τους αντιπάλους τους δεν τους «βοήθησε» πάρα πολύ.
Όσο «περίεργο» και να ακουστεί, η Σαουθάμπτον από αυτά τα τρία παιχνίδια δεν κέρδισε ούτε ένα!
Κι όμως, αφού τον περασμένο Δεκέμβρη (26/12/2025) έχασε με 2-1 από την Όξφορντ Γιουνάιτεντ, ενώ με την Ίπσουιτς (28/04, 2-2), αλλά και τη Μίντλεσμπρο (09/05, 0-0) έμεινε στην ισοπαλία!
Μάλλον, η «υπόθεση Spygate» περισσότερο «έβλαψε» τη Σαουθάμπτον, παρά τη βοήθησε στη «μάχη» που έδωσε για την άνοδο…