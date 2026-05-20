Ένα μεγάλο «σκάνδαλο» ήρθε στην Αγγλία, αφού αποδείχτηκε πως η Σαουθάμπτον «κατασκόπευε» τους αντιπάλους της. Όμως, ακόμα και έτσι δεν κέρδιζε!

Ο «κακός χαμός» στην Αγγλία και την Championship. Η Χαλ με τη Σαουθάμπτον είχαν «κλειδώσει» την παρουσία τους στον τελικό των Play Offs.

Παρ’ όλα αυτά, ένα μεγάλο «σκάνδαλο» έχει «σκάσει» τις τελευταίες ώρες και έφερε νέα δεδομένα.

Όπως αποδείχτηκε η Σαουθάμπτον είχε «κατασκοπεύσει» τρεις φορές τους αντιπάλους της, πριν τις αναμετρήσεις τους!

Southampton have been BANNED from the Sky Bet Championship play-off final after the club admitted to multiple breaches of EFL Regulations in relation to 'spying' on other Clubs' training 🕵️‍♂️



Κι όμως, οι «Άγιοι» έβλεπαν, αλλά και βιντεοσκοπούσαν παράνομα τις προπονήσεις άλλων ομάδων της Championship.

Γι’ αυτό και όλα είναι στον «αέρα», αφού αποφασίστηκε πως θα έχουμε την αποβολή της Σαουθάμπτον, αλλά και αφαίρεση βαθμών (-4) για την επόμενη σεζόν.

Η έφεση θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, όμως, οι πιθανότητες για αλλαγή της απόφασης δεν είναι με το μέρος της ομάδας του Τόντα Έκερτ.

Ποιο είναι το πιο «παράδοξο» της όλης υπόθεσης; Οι «Αγίοι» τιμωρήθηκαν για τρεις παραβάσεις των κανονισμών.

Κι αυτό, γιατί αποδείχθηκε ότι «κατασκόπευσαν» τη Μίντλεσμπρο, την Ίπσουιτς, αλλά και την Όξφορντ Γιουνάιτεντ.

Όμως, ακόμα και αν είχαν κάποιες παραπάνω πληροφορίες για τους αντιπάλους τους δεν τους «βοήθησε» πάρα πολύ.

Όσο «περίεργο» και να ακουστεί, η Σαουθάμπτον από αυτά τα τρία παιχνίδια δεν κέρδισε ούτε ένα!

Southampton have been dramatically expelled from the Championship play-off final following a major disciplinary investigation into illicit training ground espionage ❌️💔



Κι όμως, αφού τον περασμένο Δεκέμβρη (26/12/2025) έχασε με 2-1 από την Όξφορντ Γιουνάιτεντ, ενώ με την Ίπσουιτς (28/04, 2-2), αλλά και τη Μίντλεσμπρο (09/05, 0-0) έμεινε στην ισοπαλία!

Μάλλον, η «υπόθεση Spygate» περισσότερο «έβλαψε» τη Σαουθάμπτον, παρά τη βοήθησε στη «μάχη» που έδωσε για την άνοδο…