Η πρώτη αντίδραση του Πεπ Γκουαρδιόλα, μετά τη μαθηματική απώλεια του τίτλου της Premier League για τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος της Premier League για τη σεζόν 2025-2026 από την Άρσεναλ περιόρισε τον Πεπ Γκουαρδιόλα στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η Μάντσεστερ Σίτι απώλεσε κάθε ελπίδα τίτλου μετά το ισόπαλο 1-1 (19/05) στην έδρα της Μπόρνμουθ, καθώς η διαφορά των τεσσάρων βαθμών από την κορυφή δεν μπορεί πλέον να καλυφθεί στην τελευταία αγωνιστική, αφήνοντας τους «πολίτες» με μοναδική φετινή επιτυχία την κατάκτηση του FA Cup, αλλά και του Carabao Cup.

Η επόμενη ημέρα για τον σύλλογο φαίνεται πως φέρνει μεγάλες αλλαγές, με τον έγκριτο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αποκαλύπτει πως υπάρχει ήδη οριστική συμφωνία με τον Έντσο Μαρέσκα για τη διαδοχή του Καταλανού τεχνικού, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από το Μάντσεστερ έχοντας κατακτήσει 20 τίτλους σε μία δεκαετία.

Από την πλευρά του, ο Γκουαρδιόλα απέφυγε να τοποθετηθεί άμεσα για τις φήμες, και αφού συνεχάρη την Άρσεναλ για την επιτυχία της, ξεκαθάρισε πως οι τελικές αποφάσεις για το αν θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του, το οποίο εκπνέει το 2027, ή αν θα αποχωρήσει πρόωρα, θα παρθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου.

"When the season is over we will talk" 🗣️



Pep Guardiola when asked if he will still be at Man City next season. pic.twitter.com/jAgmxf81KM — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2026

Αναλυτικά, όσα είπε ο Πεπ Γκουαρδιόλα:

«Συγχαρητήρια στην Άρσεναλ, τον Μικέλ (σσ Αρτέτα), το προπονητικό επιτελείο και γενικότερα το σταφ και τους φιλάθλους για αυτή την Premier League, την άξιζαν! Την ίδια ώρα, για την προπονητική μου καριέρα, ήταν μια χρονιά που παλέψαμε αρκετά. Έγιναν απίθανα πράγματα που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε. Αλλά μείναμε ως το τέλος, δεν τα παρατήσαμε ποτέ.

Ακούστε, πάντοτε μιλάω με τον σύλλογο, αλλά όχι τώρα. Πρώτα θα επικοινωνήσω με τον πρόεδρο και ύστερα, αφού μιλήσουμε, θα αποφασίσουμε αν θα έχουμε ακόμη μια σεζόν. Θα μιλήσουμε για όλα και θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά όλα αυτά όταν τελειώσει η σεζόν».