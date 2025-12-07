Τι και αν έπαιξε ελάχιστα και άγγιξε την μπάλα λίγες φορές; Ο Μπάμπης Κωστούλας μπόρεσε να «ανακατέψει» την άμυνα της Γουέστ Χαμ και να… αλλάξει ένα ολόκληρο ματς!

Ο Μπάμπης Κωστούλας «έλαμψε» στην Premier League, χωρίς να σκοράρει ή να δώσει κάποια ασίστ.

Κι όμως, ο 18χρονος ποδοσφαιριστής απέναντι στη Γουέστ Χαμ (07/12, 1-1) πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση.

Μπορεί να μπήκε στο 72’, να άγγιξε ελάχιστα την μπάλα, να μην σκόραρε, αλλά τα όσα έκανε ήταν αρκετά για να φέρουν «μπελάδες» στα «σφυριά».

«Τρελάθηκε» ο Χιούρτζελερ, «αγχώθηκε» ο Αμορίμ: Όταν ο Κωστούλας σκόραρε στο Old Trafford! (video) Μοναδική στιγμή για τον Μπάμπη Κωστούλα! Σκόραρε μέσα στο Old Trafford, για το πρώτο του γκολ στην Premier League και ανάγκασε να φέρει τις επικές αντιδράσεις των Φαμπιάν Χιούρτζελερ και Ρούμπεν Αμορίμ!

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που η είσοδός του στον αγωνιστικό χώρο έφερε μία μεγάλη «αλλαγή» στην εικόνα της ομάδας του. Ειδικότερα, αν δεν είχε επιχειρήσει ένα εντυπωσιακό ανάποδο «ψαλιδάκι», πιθανόν να μην είχε έρθει η ισοφάριση!

Μόλις λίγα λεπτά αφότου μπήκε στο παιχνίδι, ο Κωστούλας κόντεψε να σκοράρει, αλλά στο 78ο λεπτό η τύχη δεν ήταν με το μέρος του.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα, παρά τη νεαρή ηλικία του, πήρε πρωτοβουλίες που δημιούργησαν «προβλήματα».

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να ολοκληρώσει τον αγώνα με τέσσερις τελικές, που αντιστοιχούν σε 0.25 xGoals. Επιπλέον, είχε 6/8 επιτυχημένες πάσες, με μία από αυτές να είναι και «κλειδί».

Χωρίς αμφιβολία, η πιο αξιόλογη ενέργειά του ήταν το εντυπωσιακό ανάποδο «ψαλιδάκι», από το οποίο ξεκίνησε το γκολ της ομάδας του.

Πηδώντας πολύ ψηλά, κατάφερε να κρατήσει την μπάλα «ζωντανή» και στη συνέχεια της φάσεις, να σκοράρει ο Τζορτζίνιο Ρούτερ.

Brighton's late equaliser denied West Ham United all three points at the Amex — but should it have counted?



The visitors first claimed a high boot against Charalampos Kostoulas after the Greek attacker tried a speculative overhead kick — and then wanted a handball against… pic.twitter.com/fVo7uJjrBt — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 7, 2025

Τι κάνει ακόμα πιο «ξεχωριστή» την εμφάνισή του; Το γεγονός ότι ο Μπάμπης Κωστούλας άγγιξε την μπάλα μόλις 17 φορές!

Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να αλλάξει τη ροή ενός ολόκληρου αγώνα στην Premier League, χωρίς να χρειάζεται να έχει συνεχώς την μπάλα στα πόδια του.

Δείτε ΕΔΩ το γκολ της Μπράιτον, που ξεκίνησε από τον Μπάμπη Κωστούλα.