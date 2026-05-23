Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αναφέρθηκε σε κάτι που έχει μετανιώσει, κατά την παρουσία του στη Μάντσεστερ Σίτι.

Η γεμάτη τίτλους δεκαετής θητεία του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι έφτασε στο τέλος της, με τον Καταλανό τεχνικό να κάνει έναν απολογισμό των καλών και των κακών στιγμών του στο Etihad, αποκαλύπτοντας στο Sky Sports τη μεγαλύτερή του απογοήτευση.

Ο 55χρονος προπονητής παραδέχτηκε ότι, παρά τις αναπόφευκτες λανθασμένες αποφάσεις που παίρνει κανείς σε αυτό το επίπεδο, εκείνο που τον βαραίνει περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι δεν έδωσε ποτέ την ευκαιρία στον Τζο Χαρτ να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του.

Συγκεκριμένα, ο Γκουαρδιόλα τόνισε πως: «Υπάρχει κάτι που έχω κρύψει για χρόνια μέσα μου. Δεν έδωσα στον Τζο Χαρτ την ευκαιρία να παίξει υπό τις οδηγίες μου, να αποδείξει τι μπορεί να κάνει, πόσο καλός τερματοφύλακας ήταν. Και έπρεπε να το κάνω, με όλον τον σεβασμό στον Κλαούντιο Μπράβο, μερικές φορές πρέπει να πάρω αποφάσεις και δεν είμαι πάντα δίκαιος».

Ο Χαρτ, ο οποίος αποτελούσε βασικό πυλώνα των «πολιτών» με 347 εμφανίσεις, είδε την καριέρα του στη Σίτι να περιορίζεται σε μόλις μία συμμετοχή μετά την άφιξη του Γκουαρδιόλα το 2016, γεγονός που τον οδήγησε σε διαδοχικούς δανεισμούς σε Τορίνο και Γουέστ Χαμ, πριν από την οριστική αποχώρησή του για την Μπέρνλι το 2018.