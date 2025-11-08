Ο χρόνος «κυλάει» πολύ γρήγορα για τον Μπάμπη Κωστούλα. Από την Day 1 στον Ολυμπιακό έως και την κλήση στην Εθνική είχε μία «διαδρομή» 24.500.000 ευρώ!

Η ώρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου «κοντοζυγώνει». Η Εθνική Ελλάδας γνωρίζει πως ό,τι και να συμβεί δεν θα μπορέσει να δηλώσει «παρών» στην τελική φάση.

Επομένως, θα είναι μία πολύ καλή ευκαιρία, ώστε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δουλέψει ακόμα περισσότερο και να δούμε και νέα πράγματα.

Σίγουρα, τα δύο πρόσωπα που περιμένει όλος ο κόσμος να παρακολουθήσει είναι οι Μπάμπης Κωστούλας και Νεκτάριος Τριάντης. Αμφότεροι, κλήθηκαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους στην Εθνική «ανοίγοντας» ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα τους.

Οι κλήσεις του Ivan Jovanovic για τα δύο τελευταία παιχνίδια της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ.



🇬🇷 ΕΛΛΑΔΑ – ΣΚΩΤΙΑ, 15 Νοεμβρίου (@21:45)

🇧🇾 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ, 18 Νοεμβρίου (@21:45) #ethnikiomada pic.twitter.com/MR7mltjM40 — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 3, 2025

Στην περίπτωση του πρώτου τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, καθώς έχει «ανοίξει» πολλά κεφάλαια τον τελευταίο χρόνο.

Μία «διαδρομή» 24.500.000 ευρώ

Ο Μπάμπης Κωστούλας στις 17 Αυγούστου του 2024 πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού.

Ο χρόνος κυλούσε πολύ γρήγορα, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να παίρνει συνεχώς ολοένα και παραπάνω χρόνο συμμετοχής.

Πρωτάθλημα και κύπελλο

Όσο περνούσαν οι μέρες, οι εβδομάδες και οι μήνες ανέβαζε «στροφές», σκόραρε και η χρηματιστηριακή του αξία αυξανόταν συνεχώς!

Από τις 500.000 ευρώ στην Day 1, έφτασε να κοστίζει μέχρι και 12.000.000 ευρώ στο Transfermarkt, όταν έφυγε από την Ελλάδα για τη μεταγραφή του στην Μπράιτον!

Ο Χιούρτζελερ είδε στον Κωστούλα ό,τι ακριβώς και ο Μεντιλίμπαρ Ο Μπάμπης Κωστούλας άρχισε να παίρνει τις πρώτες του ευκαιρίες στην Μπράιτον, με τον Φαμπιάν Χιούρτζελερ να «μιμείται» την κίνηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι πρώτοι μήνες στην Αγγλία, μπορεί να μην έχουν «συνδυαστεί» και με μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Ωστόσο, ο Μπάμπης Κωστούλας έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις.

Έγινε ο νεότερος Έλληνας που παίζει στην Premier League, σκόραρε μέσα στο Old Trafford και ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ τον υπολογίζει ολοένα και πιο πολύ.

Πριν από λίγες ημέρες, το Transfermarkt προχώρησε σε μία ανανέωση. Μέσα στους ποδοσφαιριστές, που άλλαξε η «τιμή» τους ήταν και ο Μπάμπης Κωστούλας, που είχε μία «εκτόξευση»!

Από τα 12.000.000 ευρώ πήγε απευθείας στα 25.000.000 χωρίς να το… καταλάβει, λίγες ημέρες πριν έρθει η κλήση του στην Εθνική ανδρών!

Κι όλα αυτά, μέσα σε περίπου έναν χρόνο, όπου είχε μία «διαδρομή», με γκολ, μεταγραφή, μεγάλες στιγμές και «24.500.000 ευρώ διαφορά» από την Day 1 στον Ολυμπιακό.