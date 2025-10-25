Μοναδική στιγμή για τον Μπάμπη Κωστούλα! Σκόραρε μέσα στο Old Trafford, για το πρώτο του γκολ στην Premier League και ανάγκασε να φέρει τις επικές αντιδράσεις των Φαμπιάν Χιούρτζελερ και Ρούμπεν Αμορίμ!

Τι ματσάρα είδαμε, για την 9η αγωνιστική της Premier League!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μέχρι το 65ο λεπτό έκανε «πάρτι» απέναντι στην Μπράιτον (25/10, 4-2), αλλά λίγο έλειψε να την… πατήσει!

Σε ένα ματς, που ένας ποδοσφαιριστής από τη χώρα μας δεν θα το ξεχάσει ποτέ! Ο Μπάμπης Κωστούλας πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 79ο λεπτό και λίγo αργότερα έζησε μία μοναδική στιγμή!

And the Reds go marching ON, ON, ON! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/e6JDwFJvbR — Manchester United (@ManUtd) October 25, 2025

Στα… χασομέρια και με το σκορ στο 3-1, λίγο έλειψε να σκοράρει με ένα δυνατό σουτ, αλλά είδε την μπάλα να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ.

Πού να ήξερε τι τον περίμενε; Ο Τζέιμς Μίλνερ έκανε την εκτέλεση και ο νεαρός επιθετικός νίκησε τους πάντες στον αέρα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

Για το πρώτο του γκολ στην Premier League, αλλά και με τη φανέλα της Μπράιτον!

Κι ας μην έφτανε αυτό, ανάγκασε τους Ρούμπεν Αμορίμ και Φαμπιάν Χιούρτζελερ να «ζήσουν» διαφορετικά αυτό το τέρμα.

BABIS FINDS THE BACK OF THE NET! 😅 pic.twitter.com/4Y6bU04Eqx — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 25, 2025

Με το σκορ πλέον στο 3-2 και με μερικά λεπτά να απομένουν στο ρολόι του διαιτητή τα πάντα ήταν «ανοιχτά».

Για αυτό και ο προπονητής της Μπράιτον τα «έχασε», πανηγύρισε σαν «τρελός» και ζήτησε από τους παίκτες του να πρεσάρουν για την ισοφάριση!

Από την άλλη, ο Ρούμπεν Αμορίμ έμοιαζε να «σαστίζει» για λίγο, καθώς δεν ήθελε με τίποτα η ομάδα του να μην πάρει τη νίκη και άρχισε να ενθαρρύνει τους ποδοσφαιριστές του.

Πριν το Κωστούλας – Τζίμας; Το τελευταίο ελληνικό δίδυμο, που έπαιξε παρέα στην Premier League! Ο Μπάμπης Κωστούλας έζησε το όνειρό του, καθώς έκανε ντεμπούτο με την Μπράιτον στην Premier League. Σε ένα ματς, όπου είχε την ευκαιρία να «ανταμωθεί» με τον Στέφανο Τζίμα. Ποιοι ήταν οι τελευταίοι Έλληνες ποδοσφαιριστές, που έκαναν κάτι παρόμοιο;

Εν τέλει, αυτό το γκολ του Μπάμπη Κωστούλα δεν μπόρεσε να φέρει «κάτι» για την Μπράιτον. Kι αυτό, γιατί ο Μπράιν Εμπουεμό ελάχιστα λεπτά αργότερα έκανε το 4-2!

Ωστόσο, παραμένει ένα τέρμα, που θα το θυμάται για πάρα πολύ καιρό…

