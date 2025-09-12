Η Μπράιτον «δοκιμάζεται» στην έδρα της Μπόρνμουθ το Σάββατο (13/09) και στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, ο προπονητής των «γλάρων», Φάμπιαν Χούρζελερ, σχολίασε το viral γκολ που έβαλε ο Μπάμπης Κωστούλας στην προπόνηση.

Σημείωσε ξανά πως ο νεαρός Έλληνας επιθετικός χρειάζεται χρόνο για να είναι πλήρως έτοιμος για το επίπεδο της Premier League, ενώ αναφέρθηκε και στις τεράστιες δυνατότητες που διαθέτει.

"It was an unbelievable goal we saw in training. He has great potential." 🤩



Fabian discusses Babis adapting to #PL expectations ahead of #BOUBHA. 🗣️ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 12, 2025

«Ήταν απίστευτο το γκολ που είδαμε στη προπόνηση. Είναι κάτι που λέω συνέχεια. Ο Μπάμπης έχει μεγάλες δυνατότητες, αλλά τώρα ήρθε η σειρά μας και πρέπει να του δώσουμε τον χώρο και τον χρόνο να μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα συνεχώς γιατί το να το κάνει μόνο μία φορά δεν είναι καλό για την εξέλιξη του, πρέπει να το κάνει συνέχεια.

Αυτό δεν σημαίνει ότι περιμένω από τον Μπάμπη να πετυχαίνει συνέχεια τέτοια γκολ, αυτό είναι λάθος. Περιμένω όμως από εκείνον να δουλεύει σκληρά σε κάθε προπόνηση και να δείξει τα καλύτερα αντανακλαστικά.

Πρέπει να δείξει ότι είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει στην ένταση του πρωταθλήματος. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο στο 100% αλλά το σίγουρο είναι ότι είμαστε πολύ κοντά. Είδαμε μια πολύ καλή απόδοση στη προπόνηση από τον Μπάμπη, και αυτό που είδαμε αυτή την εβδομάδα πρέπει να λειτουργήσει ως έναυσμα για να φτάσει το παιδί εκεί που πρέπει, έτσι ώστε να είναι έτοιμος στο 100%».

