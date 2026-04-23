Μέσα σε 11 μέρες έχουν «αλλάξει» τα πάντα στην Premier League, με τη Μάντσεστερ Σίτι να θέλει να «επαναλάβει» ένα… άχαστο μοτίβο!

Και τελικά, η Μάντσεστερ Σίτι επέστρεψε ξανά στην κορυφή της Premier League! Η αλήθεια είναι πως εδώ και αρκετούς μήνες η Άρσεναλ έμοιαζε ότι θα «σπάσει» την… κατάρα.

Όμως, τα δεδομένα έχουν αλλάξει ολοκληρωτικά, μέσα σε μόλις 11 μέρες που «στέλνουν» τον τίτλο στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα!

Στις 11 Απριλίου οι «κανονιέρηδες» ήταν μόνοι πρώτοι στο +9 από τους «πολίτες». Ωστόσο, υπήρχε μία μεγάλη διαφορά.

MAN CITY GO TOP ON GOALS SCORED TIEBREAKER 🔝



Unbelievable title race we have on our hands 🤯 pic.twitter.com/MQtVCjEZPW — Premier League USA (@PLinUSA) April 22, 2026

Η Μάντσεστερ Σίτι είχε δύο αγώνες λιγότερους στο «τσεπάκι» της. Τελικά, το 2/2 έγινε αφού κέρδισε τόσο την Τσέλσι (12/04, 0-3), όσο και την Μπέρνλι (22/04, 0-1), ενώ η «μονομαχία» με την Άρσεναλ (19/04, 2-1) κατέληξε και εκείνη στην ομάδα του Μάντσεστερ!

Τι έχουμε ως αποτέλεσμα; Τα πάντα να είναι στην απόλυτη ισορροπία.

Τα δύο κλαμπ έχουν ακριβώς ίδιο ρεκόρ με 70 βαθμούς, ίδια ματς, ίδια διαφορά τερμάτων (+34), αλλά οι «πολίτες» είναι στην κορυφή αφού έχουν σκοράρει περισσότερες φορές!

11 days is a long time in the Premier League 👀🔄



Man City have gone top of the table for the first time since August despite trailing by NINE points just three games ago 😮 pic.twitter.com/I87Q0gV2d9 — OneFootball (@OneFootball) April 22, 2026

Επομένως, όπως καταλαβαίνει κανείς με πέντε αγωνιστικές να απομένουν κάθε «λάθος» μπορεί και να αποβεί μοιραίο.

Πάντως, η Μάντσεστερ Σίτι τη δεδομένη στιγμή εκτός από το ψυχολογικό μομέντουμ έχει κάτι ακόμα που την κάνει «χαρούμενη».

Τι είναι αυτό; Έναν «οιωνό» που της «δίνει» και το πρωτάθλημα! Αρχικά, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά από την 1η «στροφή» και τον Αύγουστο κάνοντας ένα «comeback» οκτώ ολόκληρων μηνών.

Manchester City are 𝑻𝑶𝑷 of the Premier League for the first time since the opening week of the season! 🔝 pic.twitter.com/wZhUS1KmJD — BBC Sport (@BBCSport) April 22, 2026

Από εκεί και πέρα, όποτε παίρνει το «προβάδισμα» και είναι στην πρώτη θέση από την 33η αγωνιστική και έπειτα η Premier League πηγαίνει στα «χέρια» της!

Κι όμως, αφού όπως δείχνει η προϊστορία στα τελευταία ματς της σεζόν έχει ένα… άχαστο μοτίβο. Θα τα καταφέρει ξανά; Κανείς δεν το γνωρίζει, αλλά το όνειρο μοιάζει πιο πιθανό από ποτέ.