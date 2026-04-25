Η Τότεναμ επιτέλους «χαμογέλασε» ξανά! Για πρώτη φορά το 2026 στην Premier League, αλλά είχαν «αλλάξει» αρκετά πράγματα από την τελευταία της νίκη!

Επιτέλους νίκη για την Τότεναμ! Η σεζόν για τους Λονδρέζους είναι καταστροφική, αφού στο Champions League «διασύρθηκαν» από την Ατλέτικο Μαδρίτης, στις εγχώριες διοργανώσεις τα έκαναν… μαντάρα, ενώ στην Premier League «παλεύουν» για την παραμονή τους.

Κάθε ματς, από εδώ και πέρα, είναι «τελικός», αφού κάθε «χασούρα» βαθμών μπορεί να αποβεί μοιραία. Απέναντι στην υποβιβασμένη, Γουλβς, η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι μόνο ένα αποτέλεσμα είχε στο «μυαλό» της.

Έστω και δύσκολα η νίκη ήρθε για την Τότεναμ, αφού ο Ζοάο Παλίνια στα τελευταία λεπτά μπόρεσε να «λύσει» τον «γόρδιο δεσμό»!

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 25, 2026

Παρ’ όλα αυτά, τα «σπιρούνια» συνεχίζουν να είναι στη ζώνη του υποβιβασμού. Η Γουέστ Χαμ δεν της έκανε το… χατίρι και κέρδισε με γκολ στο 90+2’. Mε αποτέλεσμα η βαθμολογία να μην «αλλάζει» και τους «spurs» να είναι στο -1 από την «ασφάλεια».

Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον έχει να δούμε ποιοι προπονητές ήταν στην Premier League, όταν είχαν κερδίσει τελευταία φορά, πριν το ματς με τη Γουλβς (25/04, 0-1). Θα χρειαστεί να πάμε στις τελευταίες ημέρες του 2025, όταν και η Τότεναμ είχε κερδίσει με 1-0 την Κρίσταλ Πάλας στις 28 Δεκεμβρίου!

Πόσοι προπονητές άλλαξαν;

Από τότε, αρκετοί πάγκοι έχουν «αλλάξει» πρόσωπα. Ας ξεκινήσουμε με την Τσέλσι. Τότε, είχε ακόμα τον Έντσο Μαρέσκα, αλλά αποχώρησε έπειτα από λίγες ημέρες. Ο Κάλουμ ΜακΦάρλαν ανέλαβε ως υπηρεσιακός, μέχρι να πάει στους Λονδρέζους ο Λίαμ Ροσένιορ, για να φύγει και αυτός και ο Άγγλος τεχνικός να είναι ξανά στον πάγκο, μέχρι το τέλος της σεζόν!

Να μιλήσουμε για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ; Στις 28 Δεκεμβρίου είχε τον Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της. Στη συνέχεια πήγε ο Ντάρεν Φλέτσερ, μέχρι να αναλάβει ο Μάικλ Κάρικ!

Και στη Νότιγχαμ Φόρεστ είχαμε αλλαγή, σε αυτό το «άγονο» διάστημα της Τότεναμ, με τον Σον Ντάις να λέει «αντίο», για να τον «διαδεχθεί» ο Βίτορ Περέιρα!

Φυσικά, για την Τότεναμ είχαμε αρκετές διαφοροποιήσεις, αφού τελευταία φορά που κέρδισε ήταν με τον Τόμας Φρανκ στον πάγκο.

Στη συνέχεια είχαμε τον Ίγκορ Τούντορ, μέχρι να έρθει ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι.

