Τελικά, βραχυπρόθεσμο ήταν το πέρασμα του Λίαμ Ροσένιορ, αφού λέει «αντίο» χωρίς να «πληγώσει» οικονομικά την Τσέλσι!

Σε αναζήτηση προπονητή είναι ξανά η Τσέλσι. Οι Λονδρέζοι, μετά τα αρνητικά αποτελέσματα του τελευταίου καιρού, αποφάσισαν να πουν «αντίο» στον Λίαμ Ροσένιορ.

Σε ένα «διαζύγιο» που ήρθε μόλις λίγους μήνες, μετά την πρόσληψή του! Στη θέση του, μέχρι το τέλος της σεζόν, θα είναι ο Κάλουμ ΜακΦάρλαν και τότε θα παρθεί ξανά μία οριστική απόφαση.

Ο πρώην τεχνικός του Στρασβούργου έμεινε στους «μπλε» για περίπου τέσσερις μήνες και συνολικά 23 ματς! Ωστόσο, οι επτά ήττες στα τελευταία οκτώ παιχνίδια ήταν «καταδικαστικές» για το μέλλον του!

Club statement: Liam Rosenior — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 22, 2026

Ένα «αντίο» που η Τσέλσι θα το σκεφτόταν πάρα πολύ πριν έρθει. Ο λόγος; Η αποζημίωση που θα πάρει ο Λίαμ Ροσένιορ.

Οι δύο πλευρές είχαν δώσει τα χέρια για συμβόλαιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2031! Δηλαδή, είχαν συμφωνήσει για περίπου 6.5 ετών.

Αυτό σημαίνει πως για να πει «αντίο» θα χρειαστεί να μπουν στα ταμεία του και ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό.

🚨🔵 BREAKING: Calum McFarlane will be Chelsea new head coach until June on interim basis.



McFarlane will be working with support from existing Chelsea backroom staff. pic.twitter.com/28ITUVoNsc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2026

Όπως αναφέρει η «Daily Mail» τα χρήματα που θα μπουν στον λογαριασμό του είναι στις 24.000.000 λίρες! Κι αυτό, γιατί οι ετήσιες απολαβές του ήταν στις 4.000.000.

Αυτό θα γινόταν υπό φυσιολογικές συνθήκες. Όμως, το «Sky Sports» έφερε μία σημαντική πληροφορία στο «φως» της δημοσιότητας!

Πιο συγκεκριμένα, η Τσέλσι είπε με έναν τόσο εύκολο τρόπο «αντίο» στον Λίαμ Ροσένιορ για έναν βασικό λόγο. Στη συμφωνία των δύο πλευρών υπήρχε μία ειδική ρήτρα. Τι ακριβώς προέβλεπε;

Σε περίπτωση που ο Άγγλος τεχνικός έλεγε «αντίο» πριν λήξει η συνεργασία του, τότε θα έβαζε στον λογαριασμό του ένα ποσό πολύ μικρότερο, από αυτό που θα μπορούσε.

Με την Τσέλσι να τη «γλυτώνει» αρκετά φθηνά, μετά το «διαζύγιο» με τον Λίαμ Ροσένιορ.