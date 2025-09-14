Τι και αν διανύει το 19ο έτος της ηλικίας του; Ο Στέφανος Τζίμας δεν έγινε ο νεότερος Έλληνας, που παίζει στην Premier League! Κι όμως, υπάρχουν τρεις ποδοσφαιριστές που τον «πρόλαβαν»!

O Στέφανος Τζίμας «μάγεψε» στο Carabao Cup και μέρα με τη μέρα κέρδιζε όλο και παραπάνω την εμπιστοσύνη Φαμπιάν Χιούρτζελερ!

Μέχρι που ήρθε η μεγάλη ημέρα. Απέναντι στην Μπόρνμουθ (13/09, 2-1) ήταν στην αποστολή της Μπράιτον και άπαντες περίμεναν για το αν θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στην Premier League.

Εν τέλει, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ τα κατάφερε! Μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 67o λεπτό της αναμέτρησης, σε μία στιγμή, που σίγουρα δεν θα ξεχάσει!

Προφανώς και το ερώτημα, μετά τη συμμετοχή του είναι ένα: «Είναι ο νεότερος Έλληνας, που κάνει ντεμπούτο στην Premier League;»

Κι όμως, η απάντηση είναι όχι, καθώς υπάρχουν τρεις ποδοσφαιριστές, που τον «πρόλαβαν», σύμφωνα με το Transfermarkt!

Μικρός, αλλά όχι ο νεότερος

Η αλήθεια είναι πως όσοι είναι στις πρώτες θέσεις είναι πάρα πολύ κοντά. Άλλωστε, οι διαφορές στις ηλικίες είναι για θέμα μηνών.

Θα ξεκινήσουμε ανάποδα. Ο Στέφανος Τζίμας είναι στην 4η θέση των νεότερων ποδοσφαιριστών με ντεμπούτο στην Premier League, από την Ελλάδα, καθώς αυτό έγινε, ενώ ήταν 19 ετών, οκτώ μηνών και επτά ημερών.

Ακριβώς μπροστά του θα βρούμε έναν πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Ο Χρήστος Τζόλης στις 11 Σεπτεμβρίου του 2021 έκανε την «παρθενική» του εμφάνιση στην 1η κατηγορία της Αγγλίας, σε ένα ματς της Νόριτς με την Άρσεναλ!

Ένα ντεμπούτο, που πραγματοποιήθηκε όταν ήταν 19 ετών, επτά μηνών και 12 ημερών. Μπροστά από τον νυν παίκτη της Κλαμπ Μπριζ θα βρούμε έναν ποδοσφαιριστή, που αυτή τη στιγμή είναι στη Stoiximan Super League.

Ο Χάρης Μαυρίας έκανε το «μπαμ» σε πολύ μικρή ηλικία, καθώς η Σάντερλαντ τον απέκτησε έναντι 3.000.000 ευρώ, πριν καλά-καλά «κλείσει» τα 20 του.

Το ντεμπούτο του στο σπουδαιότερο πρωτάθλημα του «Νησιού» έγινε στις 31 Αυγούστου του 2013, όταν ήταν 19 ετών, έξι μηνών και 10 ημερών!

Ήρθε η ώρα για το Νο.1 της λίστας. Ελάχιστοι θα μπορέσουν να μαντέψουν την απάντηση. Ο νεότερος παίκτης, που έκανε ντεμπούτο στην Premier League είναι ο Απόστολος Βέλλιος!

Ο -πλέον- 33χρονος ποδοσφαιριστής, πριν από 14 χρόνια έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο αγγλικό πρωτάθλημα, με τη φανέλα της Έβερτον. Πόσο χρονών ήταν τότε; Στις 2 Απριλίου του 2011, έγραψε ιστορία, καθώς σε ηλικία 19 ετών, δύο μηνών και 25 ημερών πήρε την πρωτιά, που έχει μέχρι και σήμερα!

Ωστόσο, πολύ πιθανό, μέχρι το τέλος της σεζόν να έχει αλλάξει αυτό, καθώς ο Μπάμπης Κωστούλας περιμένει την ευκαιρία του…

