Μπορεί ο Μπάμπης Κωστούλας ακόμα να μην έχει σκοράρει με την Mπράιτον, αλλά μία του ενέργεια ήταν αρκετή, για να γίνει «μάθημα» στα αποδυτήρια των «γλάρων»!

Οι Έλληνες της Μπράιτον αρχίζουν να βλέπουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής στις «αποσκευές» του, όσο η σεζόν «προχωράει».

Ο Μπάμπης Κωστούλας δεν έχει παίξει ακόμη στην Premier League, αλλά αξιοποιεί τις ευκαιρίες του στο Carabao Cup για να βρει τον ρυθμό του.

Ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ τού έχει δώσει χρόνο στον αγωνιστικό χώρο, και ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποτέλεσε… παράδειγμα στα αποδυτήρια της ομάδας του. Αν και δεν έχει σκοράρει, ο προπονητής του τον επαίνεσαι για μία ενέργεια στο τελευταίο παιχνίδι των «γλάρων».

Στο ματς εναντίον της Μπράνσλεϊ (23/09, 0-6), με το σκορ στο 0-4, ένας από τους παίκτες των γηπεδούχων διήνυσε αρκετά μέτρα με την μπάλα.

Παρ’ όλα αυτά, ο Μπάμπης Κωστούλας τον ακολούθησε ακούραστα, καταφέρνοντας τελικά να πάρει την «κατοχή». Στην εξέλιξη της φάσης η Μπράιτον κατάφερε να πετύχει ακόμα ένα γκολ. Γεγονός, που έφερε την αποθέωσή του!

Σε δηλώσεις του στο «The Argus», ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ ανέφερε ότι έδειξε το βίντεο με την αμυντική προσπάθεια του Μπάμπη Κωστούλα ως «μάθημα» προς όλους.

Κι όμως, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού κατάφερε να… τραβήξει την προσοχή του προπονητή του και χωρίς να σκοράρει.

Αναλυτικά, τι είπε ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ:

«Πραγματικά καλή παρατήρηση. Αυτό έδειξα μόλις στα αποδυτήρια. Το έδειξα στα παιδιά και ειδικά στον Μπάμπη, αν δουλέψει τόσο σκληρά, αν κάνει τα βασικά πράγματα σωστά, μπορεί να μην πάρει την ανταμοιβή με το γκολ, αλλά έκανε τη δουλειά για να πάρει πίσω την μπάλα. Την επόμενη φορά κάποιος άλλος θα κάνει τη δουλειά για αυτόν, ώστε να σκοράρει».

Δείτε την ενέργεια του Μπάμπη Κωστούλα στο 9:11 στο παρακάτω βίντεο: