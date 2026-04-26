Μία Νότιγχαμ Φόρεστ που έχει «αλλάξει» για τα καλά! Πετάει «φωτιές» στην επίθεσή της και καμία άλλη ομάδα της Premier League δεν την… φτάνει!

Ακόμα ένας τελικός. Τόσο για τη Μάντσεστερ Σίτι, όσο και για τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Οι «πολίτες» από την ημέρα που έχει αναλάβει ο Ισπανός τεχνικός κάνουν τρομερά πράγματα και διεκδικούν όποιον τίτλο βρεθεί στο «διάβα» τους.

Το ίδιο θα κάνουν και σε λίγες ημέρες στον τελικό του FA Cup απέναντι στον νικητή από το ζευγάρι της Τσέλσι, απέναντι στη Λιντς.

Μπορεί κόντρα στη Σαουθάμπτον (25/04, 2-1) η Μάντσεστερ Σίτι να δυσκολεύτηκε αρκετά, αλλά με μία ανατροπή σε ελάχιστα λεπτά «έκλεισε» το εισιτήριό της.

Το αν θα καταφέρει να πάρει τον τίτλο κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Ωστόσο, και να μην σηκώσει το τρόπαιο έχει καταφέρει να «γράψει» ιστορία.

Το Κύπελλο Αγγλίας είναι η διοργάνωση με τη μεγαλύτερη διάρκεια στον κόσμο, αφού η πρώτη της «έκδοση» είχε γίνει το 1871! Δηλαδή, μιλάμε για έναν θεσμό που υπάρχει εδώ και 155 χρόνια!

Προφανώς, και έχουν υπάρξει πολλές εκπλήξεις και συγκινήσεις, αφού πολλά κλαμπ έχουν κάνει το… βήμα παραπάνω.

We are FA Cup finalists 🏆🩵 pic.twitter.com/UYq3EhC3eU — Manchester City (@ManCity) April 25, 2026

Ωστόσο, καμία εξ αυτών δεν είχε μπορέσει να διεκδικήσει το τρόπαιο σε τέσσερις τελικούς. Τουλάχιστον, μέχρι και πριν από λίγες ώρες.

Οι «πολίτες» μετρούσαν ήδη τρεις συνεχόμενους τελικούς, έχοντας κατακτήσει ένα τρόπαιο σε αυτό το διάστημα είχαν πάρει ένα τρόπαιο.

Μετά τη νέα τους πρόκριση στο «μεγάλο ραντεβού» έγιναν η μοναδική ομάδα στην ιστορία με τέσσερις συνεχόμενους τελικούς!

Ένα ρεκόρ που προφανώς η Μάντσεστερ Σίτι θέλει να το «συνδυάσει» και με την κούπα.