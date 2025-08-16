Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να καταλήξει σε μία απόφαση, πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το τελευταίο του φιλικό στη φετινή προετοιμασία, πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων του συλλόγου.

Οι Πειραιώτες κάνουν πρεμιέρα στη νέα σεζόν, με την πρώτη αγωνιστική για τη Stoiximan Super League, κόντρα στον Αστέρα AKTOR, στο Γ. Καραϊσκάκης.

Μέχρι στιγμής, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει δώσει εννέα φιλικά ματς, ενώ το βράδυ του Σαββάτου (16/08, 21:30), θα έχει και το τελευταίο του, με αντίπαλο την Ίντερ.

Όπως είναι λογικό, ο Βάσκος τεχνικός έχει πραγματοποιήσει αρκετές δοκιμές έως τώρα, σε όλη του ενδεκάδα. Οι τερματοφύλακες, φυσικά, δεν αποτελούν εξαίρεση, ακόμα και αν το Νο. 1 είναι γνωστό.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης θα υπερασπίζεται σταθερά την εστία της ομάδας του και τη φετινή σεζόν, αποτελώντας τον «Κέρβερο» κάτω από τα δοκάρια.

Παρ’ όλα αυτά, ο Μεντιλίμπαρ θέλει να καταλήξει σε μία απόφαση, προτού ο Ολυμπιακός ξεκινήσει τη νέα σεζόν.

Ο λόγος αφορά το πρώτο ματς στη League Phase του Champions League. Εκεί, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τον Τζολάκη, καθώς ο διεθνής γκολκίπερ αποβλήθηκε στο τελευταίο ευρωπαϊκό ματς της περασμένης σεζόν, κόντρα στην Μπόντο/Γκλιμτ, για τη φάση των «16» του Europa League.

Ο Βάσκος, λοιπόν, καλείται να επιλέξει ανάμεσα στον Μπότη και τον Πασχαλάκη. Για τον λόγο αυτόν, έχει δώσει σχεδόν τις ίδιες ευκαιρίες και στους δύο, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίες.

Ο Τζολάκης έχει αγωνιστεί σε τρία ολόκληρα παιχνίδια, ο Μπότης σε δύο και ο Πασχαλάκης σε ένα. Ωστόσο, οι δύο τελευταία έχουν μοιραστεί ακόμα δύο παιχνίδια, αγωνιζόμενοι από ένα ημίχρονο.

Έτσι, ο έμπειρος τεχνικός δείχνει πως βρίσκεται σε αναζήτηση για την τελική του επιλογή, εν όψει της μεγάλης πρεμιέρας του Ολυμπιακού, για την επιστροφή του στα «αστέρια».