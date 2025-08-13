Σε λίγες μέρες θα γνωρίζουμε όλες τις ομάδες που θα είναι στη League Phase του Champions League. Ποια είναι τα -μέχρι στιγμής- δεδομένα για τον Ολυμπιακό;

Ο Ολυμπιακός είναι -μέχρι στιγμής- η μοναδική ελληνική ομάδα, που έχει «κλειδώσει» την είσοδό της σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Αυτό έγινε χάρις την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και του club coefficients του στη βαθμολογία της UEFA.

Σε λίγο καιρό θα γνωρίζουμε και τις 8 ομάδες, που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Champions League.

Η δικαίωση της μεταγραφικής πολιτικής του Ολυμπιακού, με μια ματιά στο Champions League Ο Ολυμπιακός, βάσει των παικτών που στοχεύει, φαίνεται πως έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο στο μυαλό του. Ένα πλάνο που δικαιώνεται απόλυτα, εάν εξετάσουμε τις «ηλικίες» των ομάδων, που θα βρεθούν στο ερχόμενο Champions League.

Με τον 3ο προκριματικό γύρο να έχει λάβει «τέλος» και τα Play Offs να είναι προ των πυλών έχουν «ξεκαθαρίσει» αρκετά πράγματα.

Αρχικά, ο Ολυμπιακός ό,τι και να γίνει θα είναι στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας, χωρίς να επηρεαστεί από το ποιες ομάδες θα «μπουν» στον όμιλο.

O Ολυμπιακός στο Champions League: Οι καθοριστικές ημερομηνίες, τα έσοδα και τα γκρουπ δυναμικότητας Δείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζεται, για το «ταξίδι» του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, που θα ξεκινήσει σε λίγους μήνες.

Ωστόσο, μπορεί να έχουμε αρκετές διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά το 2ο γρκουπ. Αν η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη και η Κλαμπ Μπριζ δεν καταφέρουν να «κλειδώσουν» την παρουσία τους στα «αστέρια», τότε Τότεναμ και Αϊντχόφεν θα… αναβαθμιστούν.

Το μόνο γκρουπ, που ό,τι και να γίνει θα μείνει αμετάβλητο είναι το 1ο, καθώς όλοι οι «γίγαντες» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έχουν «κλείσει» τη θέση τους.

Επομένως, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζουν τους 28 πιθανούς τους αντίπαλους, αλλά και τα 14 κλαμπ, που θα «μονομαχήσουν» για επτά θέσεις.

Υπενθυμίζουμε, πως κάθε ομάδα, μπορεί να «παίρνει» δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ και μέχρι δύο από την ίδια χώρα. Επομένως, σε ένα υποθετικό σενάριο, οι Πειραιώτες δεν μπορούν να κληρωθούν με τρεις γαλλικές ομάδες.

Δείτε παρακάτω μία πιθανή «σύνθεση» των γρκουπ δυναμικοτήτων στο Champions League:

📊 Number of clubs per nation in the projected league stage of the Champions League:



6⃣ Clubs:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ENG



5⃣ Clubs:

🇪🇸 ESP



4⃣ Clubs:

🇮🇹 ITA, 🇩🇪 GER



3⃣ Clubs:

🇫🇷 FRA



2⃣ Clubs:

🇳🇱 NED, 🇵🇹 POR, 🇧🇪 BEL



1⃣ Club:

🇹🇷 TUR, 🇨🇿 CZE, 🇬🇷 GRE, 🇳🇴 NOR,

🇩🇰 DEN, 🇷🇸 SRB, 🇭🇺 HUN, 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 SCO pic.twitter.com/wKbl032kXq — Football Rankings (@FootRankings) August 10, 2025

Οι ομάδες, που μπορεί να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός:

Αγγλία: Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Νιούκαστλ

Ισπανία: Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Βιγιαρεάλ

Ιταλία: Νάπολι, Ίντερ, Αταλάντα, Γιουβέντους

Γερμανία: Μπάγερν Μονάχου, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Ντόρτμουντ

Γαλλία: Παρί Σεν Ζερμέν, Μαρσέιγ, Μονακό

Ολλανδία: Άγιαξ, Αϊντχόφεν

Τσεχία: Σλάβια Πράγας

Πορτογαλία: Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Τουρκία: Γαλατάσαραϊ

Νικητής Europa League: Τότεναμ

Βέλγιο: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Τα ζευγάρια, όπου θα προκύψουν επτά «νέοι» αντίπαλοι για τον Ολυμπιακό:

Μονοπάτι πρωταθλητών

Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ

Ερυθρός Αστέρας – Πάφος

Μπόντο/Γκλιμτ – Στουρμ Γκαρτς

Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι

Βασιλεία – Κοπεγχάγη

Μονοπάτι μη πρωταθλητών

Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα

Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ